Criminoso é baleado durante a tentativa de assalto, em Santarém-PA

Foto:Reprodução – Um criminoso identificado como Adrielson Salgado Vitório foi baleado em uma tentativa de assalto que ocorreu na manhã de quarta-feira (08) na Rua A do bairro Jaderlândia em Santarém.

De acordo com informações iniciais o suspeito, ao abordar a vítima que pretendia cometer o roubo, acabou baleado por um policial penal que visualizou e disparou para impedir a ação.

“Estava saindo de casa, um condomínio e a gente estava na parada, eu e mais duas pessoas, além de uma criança, e aí quando seguimos para a Curuá- Una ele parou a pessoa que vinha atrás e levou o celular dela, e veio e me abordou. Na hora da abordagem, reagi, falei que não iria entregar e sai correndo. Foi quando o policial ia passando na hora, e atirou” frisou a vítima da tentativa de roubo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer o suspeito e encaminhá-lo ao Hospital Municipal de Santarém.

“Ao chegarmos no local, tratava-se de um ferimento por arma de fogo no membro superior esquerdo, a bala transfixou o braço com fratura exposta e fizemos os primeiros atendimentos, após trouxemos para o hospital consciente e orientado para dar o seguimento aos exames complementares” disse o Dr. Tardele Mesquita, SAMU.

Conforme as diligências preliminares apuradas, uma motocicleta estava sendo utilizada por uma dupla na prática de assaltos. A polícia segue investigando, e na busca do comparsa de Adriel.

Matéria em atualização

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/15:02:56

