Criminoso foragido da justiça de Novo Progresso(PA) é preso em Sinop (MT)

Foto: Divulgação | A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, cumpriu na manhã de 9 de janeiro de 2025, às 6h (horário de Mato Grosso), dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Criminal de Novo Progresso contra Ezequiel Galle de Pinho. O investigado é acusado de praticar diversos roubos de motocicletas na região do Tapajós.

A operação foi resultado de uma ação integrada entre a Delegacia de Castelo dos Sonhos e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop (PJC-MT), empregando técnicas de inteligência policial. Ezequiel estava foragido desde 4 de fevereiro de 2021, período em que permaneceu escondido das autoridades.

Os crimes investigados estão previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, que trata do roubo qualificado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo. O trabalho conjunto das equipes policiais garantiu a captura do acusado, que agora será encaminhado à disposição da Justiça para responder pelos crimes atribuídos a ele.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e a continuidade de ações que visam combater a criminalidade e promover a justiça na região.

Veja vídeo do momento da prisão abaixo:

Criminoso foragido da justiça de Novo Progresso(PA) e preso em Sinop MT Leia mais: https://t.co/GXRRPvT2NB pic.twitter.com/j4gwtjgtII — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 10, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/13:03:54

