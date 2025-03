Criminosos abastecem motocicleta e fogem sem pagar após assalto em posto de combustível em Santarém; VÍDEO

Imagens de segurança registram o momento em que criminosos abastecem a motocicleta sob ameaça e fogem sem pagar — Foto: Divulgação

A ação criminosa aconteceu na tarde desta terça-feira (18) no bairro Nova República. Além de não pagar o valor de R$ 50 de combustível, os suspeitos também levaram dinheiro.

Câmeras de segurança registraram, na tarde desta terça-feira (18), um assalto em um posto de combustível localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Nova República, em Santarém, oeste do Pará. Dois criminosos chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta de cor preta e abordaram uma frentista, exigindo que ela abastecesse o veículo.

A ação foi discreta e inicialmente passou despercebida por outro frentista, que só percebeu o crime quando também foi abordado por um dos assaltantes. As imagens mostram que o condutor da moto permaneceu no veículo enquanto o garupa desceu e anunciou o assalto no momento em que a frentista enchia o tanque.

No instante da abordagem, um cliente chegou ao posto para abastecer, mas, ao notar a movimentação suspeita, decidiu se afastar. Após o abastecimento, os criminosos fugiram levando dinheiro de um dos frentistas além de deixaram o prejuízo do tanque cheio.

Os suspeitos estavam usando capacetes de cores rosa e branco, ambos com viseiras escuras, dificultando a identificação. As imagens de segurança foram entregues à polícia, que agora analisa o material para tentar identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO X

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/12:16:44

