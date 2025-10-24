Criminosos armados fazem refém em supermercado; no Pará

Foto: Reprodução | Após tentativa de assalto em loja de câmbio, suspeitos fugiram por acesso do shopping e invadiram supermercado na Estrada do Benguí. Ninguém foi preso.

Um assalto frustrado a uma loja de câmbio dentro de um shopping no início da tarde desta quinta-feira (23) terminou com correria e um homem feito refém no estacionamento de um supermercado na Estrada do Benguí. Segundo a polícia, os suspeitos fugiram pelo acesso de serviço na parte de trás do shopping, entraram no mercado durante a perseguição, houve disparos registrados em vídeo e o grupo deixou o local em uma motocicleta. Ninguém foi preso até a última atualização.

De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária de uma loja de câmbio reagiu e impediu a ação dos criminosos dentro do shopping. Não houve registro de feridos no interior da loja.

Após a reação, os suspeitos deixaram o centro comercial por um acesso na parte de trás. Equipes foram acionadas e iniciaram buscas na região.

Na sequência, um dos suspeitos entrou em um supermercado na Estrada do Benguí. Câmeras de segurança registraram clientes correndo e se abrigando entre corredores.

Refém

No estacionamento do mercado, um motociclista foi rendido e usado como escudo. A vítima foi liberada instantes depois.

Imagens feitas por celular mostram um homem se abaixando atrás de carros e atirando. Outro disparo é ouvido em seguida. Não há confirmação de feridos por arma de fogo.

Fuga

Após liberar a vítima, o suspeito correu, subiu na motocicleta e deixou o local. A polícia faz buscas na área.

A Polícia Civil informou que analisa as imagens das câmeras e dos celulares, e que trabalha para identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, não houve prisões.

Fonte: g1 PA

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

