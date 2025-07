Criminosos armados invadem e roubam chácara na zona rural de Parauapebas

(Foto: Ilustração) – Trio fugiu levando carro, duas espingardas, um revólver e R$ 900 em espécie. Polícia foi acionada e buscas foram iniciadas na região.

Na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 8h10, um violento assalto a residência foi registrado na região conhecida como Ilha do Gelado, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará. Três homens armados invadiram uma chácara, renderam o morador e fugiram levando diversos pertences.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, os assaltantes estavam fortemente armados e agiram com violência. A vítima, relatou que foi surpreendida pelos criminosos, que o amarraram com abraçadeiras plásticas e reviraram o local. Durante a ação, os bandidos subtraíram um veículo modelo Renault Sandero vermelho, de placa OTG-5413, um revólver calibre 38, duas espingardas artesanais conhecidas como “por fora” e a quantia de R$ 900,00 em espécie.

Após o roubo, os criminosos fugiram no carro da própria vítima, em direção à área urbana de Parauapebas. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e repassou as informações via rádio para todas as guarnições na tentativa de interceptar os suspeitos.

A equipe que atendeu inicialmente a ocorrência retornou à cidade para prestar apoio nas buscas. Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre a prisão dos envolvidos. A Polícia segue em diligência e pede que qualquer informação que possa ajudar na localização dos criminosos seja repassada de forma sigilosa por meio dos canais oficiais.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/08:45:09

