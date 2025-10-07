Criminosos incendeiam dois ônibus e uma caminhonete na zona rural de Moju, nordeste do Pará

Foto:Reprodução | Ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na Vila Sococo. Ninguém ficou ferido.

Dois ônibus e uma caminhonete foram incendiados por criminosos na madrugada desta segunda-feira (6) na Vila Sococo, zona rural de Moju, no nordeste do Pará. As chamas destruíram completamente os três veículos, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações iniciais, os suspeitos fugiram logo após o ataque. Até o momento, ninguém foi identificado. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/10:35:14

