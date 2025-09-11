Criminosos invadem hangar e roubam avião em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Uma ação criminosa marcou a madrugada desta quinta-feira (11) em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Por volta das 4h50, cinco homens armados invadiram um hangar localizado em uma área particular do empresário Derci, que conta com galpão e pista própria.

No local, os criminosos renderam um casal de caseiros, que foi amarrado, e roubaram uma aeronave modelo Cessna 210, de prefixo PR-CDS, nas cores vermelha e branca. Em seguida, os assaltantes decolaram e fugiram em direção ainda não identificada.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar o crime e busca apoio da população. Quem tiver informações sobre a aeronave ou sobre os suspeitos pode entrar em contato diretamente com o proprietário, Derci, pelo telefone (93) 98111-1901, ou procurar a autoridade policial mais próxima.

Fonte:/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/07:51:38

