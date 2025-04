Criminosos roubam cofre com R$ 22 mil durante assalto em Santarém

16ª Seccional Urbana de Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

Dois homens invadiram a casa, agrediram as vítimas e roubaram, além do cofre, joias e uma pistola. Um dos suspeitos é foragido da Justiça e já foi identificado pela vítima.

A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, está investigando um assalto que aconteceu na tarde de terça-feira (1) em uma residência localizada na rua Maracanã, no bairro de mesmo nome. De acordo com a vítima, dois homens invadiram a casa, amarraram os ocupantes e, sob ameaças, exigiram joias e dinheiro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla chegou ao local em uma motocicleta. No momento do crime, apenas um adolescente, enteado do proprietário da casa, estava na residência. O dono da casa, que também é empresário do ramo de vidraçaria, retornou ao imóvel para buscar o carregador do celular e se deparou com o jovem sendo agredido pelos suspeitos.

O empresário também foi alvo de agressões e ameaças. Segundo ele, um dos criminosos chegou a apontar uma arma na direção dele, mas a vítima decidiu entregar todos os pertences de valor para evitar mais violência. Além das joias, os assaltantes levaram um cofre que continha aproximadamente R$ 22 mil e uma pistola com munição.

As imagens registradas pelas câmeras foram entregues à Polícia Civil para auxiliar nas investigações. A vítima também reconheceu um dos suspeitos como Mário Jorge Vieira da Rocha, que já tem um histórico de crimes na região. Ele também é apontado como um dos envolvidos em um assalto a um posto de combustível no bairro Nova República, ocorrido no dia 22 do mês passado.

Segundo informações da Polícia Civil, Mário Jorge possui um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, com pena superior a três anos, expedido pela Justiça de Prainha. Ele havia recebido o benefício de cumprir a pena em regime semiaberto, mas descumpriu as condições ao romper a tornozeleira eletrônica e deixar o município.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/15:03:27

