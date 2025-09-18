Criminosos roubam mais de R$ 17 mil arrecadados em festividade da Comunidade Santos da Boa Fé, em Santarém

Foto: Ilustrativa | Na noite de quarta-feira (17), dois criminosos armados e encapuzados invadiram uma residência localizada na Comunidade Santos da Boa Fé, às margens da PA-370, em Santarém. No local, moradores realizavam a contabilidade do dinheiro arrecadado durante as festividades da comunidade.

Segundo as vítimas, os assaltantes anunciaram o roubo e levaram mais de R$ 17 mil, valor que seria destinado à igreja da comunidade. Durante a ação, uma das vítimas chegou a lutar com um dos bandidos para tentar desarmá-lo.

“Eu lutei com ele pra tentar tomar a arma, mas aí a minha filha gritou pra eu soltar. Todos os dois estavam com revólver de cano longo”, relatou a vítima.

Moradores suspeitam que o crime tenha sido facilitado por informações privilegiadas, já que poucos sabiam sobre o dia e o local da contabilidade do dinheiro.

Fonte: SoS Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/08:07:07

