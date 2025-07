Criminosos sequestram família de vigilante e roubam banco no Pará

Cofre foi arrombado durante a ação — Foto: Ascom/PC

Crime aconteceu na madrugada de sábado (13), mas só foi comunicado à polícia dois dias depois.

Uma quadrilha invadiu uma agência bancária em Igarapé-Miri , no nordeste do Pará, e levou cerca de R$ 400 mil em espécie. O grupo também roubou armamentos e colete de segurança do local durante a madrugada do último sábado (13). A ação só foi comunicada oficialmente à polícia na manhã desta segunda-feira (14), quando as investigações começaram.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime envolveu pelo menos cinco homens encapuzados. O grupo teria começado o ataque ainda na zona rural do município, onde sequestrou a família de um dos vigilantes para obrigá-lo a colaborar com a invasão da agência.

Já no banco, os assaltantes aguardaram a troca de turno da segurança para render o segundo vigilante. Com acesso ao prédio, usaram ferramentas para arrombar o cofre principal e fugiram com o dinheiro e os equipamentos de segurança.

Um dos pontos que chama a atenção dos investigadores é que o sistema eletrônico de segurança da agência estava inoperante há pelo menos três dias. A suspeita é de que os criminosos tenham agido com base em informações privilegiadas.

Equipes da perícia estiveram no local para coleta de digitais e outros vestígios. A investigação está a cargo da Delegacia de Igarapé-Miri, com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Em nota, o “Santander confirmou o roubo na agência localizada em Igarapé-Miri, no Pará, e informou que os valores estão em apuração. O Banco está colaborando com as investigações policiais”.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/07:10:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...