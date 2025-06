Cristiano Ronaldo jogou final lesionado: ‘Pela seleção, se tivesse que quebrar uma perna, quebrava’

Foto: Reprodução | Aos 40 anos, o capitão da seleção portuguesa, ele disse que ser campeão por seu país é sempre especial.

Autor de um gol no empate de Portugal na final da Liga das Nações contra a Espanha neste domingo em Munique, o atacante Cristiano Ronaldo disse que atuou com problemas físicos. O jogador de 40 anos foi substituído no final do tempo normal. Portugal conquistou o título ao vencer nos pênaltis por 5 a 3 após empate de 2 a 2 nos 90 minutos e na prorrogação.”Já tinha sentido no aquecimento, já vinha há algum tempo, mas pela seleção se tivesse de partir uma perna, partia”, afirmou Cristiano Ronaldo ao SporTV. “É um título, tinha de jogar e dei o meu máximo, fui até onde pude. Ajudei com um gol. Agora é descansar bem. Tive a lesão e forcei, porque pela seleção tens de forçar”, completou.

Capitão da seleção portuguesa, ele disse que ser campeão por seu país é sempre especial. “Muita alegria. Primeiro lugar por esta geração, que merecia um título desta magnitude, pelas nossas famílias”, afirmou o jogador, que disse que os filhos, a mulher, o irmão e amigos acompanharam a partida em Munique. “Tenho muitos títulos nos clubes, mas nada melhor do que ganhar por Portugal. São lágrimas. É o dever cumprido e muita alegria.”

Ele ressaltou que Portugal é uma nação pequena, mas com uma ambição muito grande. “Já vivi em muitos países, já joguei em muitos clubes, mas quando falam em Portugal é sempre um sentimento especial. Sendo capitão desta geração, é um orgulho. Ganhar um título é sempre o auge numa seleção.

“Cristiano Ronaldo fez questão de elogiar o técnico Roberto Martínez. “Fico muito contente por ele, por ser um espanhol, por ter dado o máximo pelo nosso país. É um título que já ganhamos, mas esta é a nossa motivação. É a nossa fome.”

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/09:00:20

