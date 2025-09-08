Cristiano Ronaldo marca dois, e Portugal goleia Armênia

Cristiano Ronaldo marcou mais dois gols por Portugal • Reprodução/Instagram/@uefaeuro

João Félix também marcou dois em vitória pelas Eliminatórias da Copa

Cristiano Ronaldo e João Félix foram os grandes protagonistas da vitória de Portugal por 5 a 0 sobre a Armênia neste sábado (6), fora de casa, em partida válida pelo Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Roberto Martínez manteve o início perfeito na competição e mostrou superioridade do início ao fim. A pressão portuguesa surtiu efeito logo aos 10 minutos, quando João Cancelo cruzou na medida para Félix abrir o placar de cabeça.

Aos 21, Ronaldo ampliou com seu 139º gol pela seleção, aproveitando cruzamento na pequena área. Pouco depois, Cancelo deixou o dele, completando passe do próprio Félix.

O segundo tempo começou com um golaço: Ronaldo acertou um forte voleio de fora da área, sem chances para o goleiro Avagyan. Já aos 61 minutos, Félix marcou de calcanhar após rebote, dando números finais à goleada.

Com o resultado, Portugal venceu na estreia e assumiu a liderança do grupo. A Armênia, por sua vez, amargou uma derrota e terá que reagir para seguir sonhando com a classificação.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

