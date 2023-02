Cristiano Vale é o novo prefeito do município de Viseu

Ex-deputado federal e ex-prefeito da cidade foi eleito com 17.754 ou 54,21% do total de votos, em eleição suplementar determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Foto:Agência Câmara).

O novo prefeito do município de Viseu, nordeste paraense, foi eleito neste domingo (05) em eleições suplementares, decididas pela Justiça Eleitoral após o afastamento do prefeito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e seu vice, Franklin da Costa Sousa (MDB), acusados de abuso do poder político nas eleições municipais de 2020.

Venceu o ex-deputado federal Cristiano Vale (PP) com 17.754, com 54,21% do total de votos. A segunda colocada foi a candidata Mãe da Carla Parente (PSD), com 14.994 votos ou 45,79% dos sufrágios.

De acordo com a Justiça eleitoral, mais de 46.900 eleitores e eleitoras estavam aptos a votar. No final de setembro do ano passado o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, deferiu tutela cautelar para o afastamento imediato dos dois dos cargos de prefeito e vice-prefeito de Viseu.

Hoje a cidade é administrada interinamente pelo presidente da Câmara de Vereadores. O novo mandato encerra em dezembro de 2024.

Na ação, o ministro acatou o pedido da coligação “Construindo uma Nova História” e de Carla Dulcirene Parente Novaes (PSD) para dar efeito suspensivo à medida do TRE-PA, que em maio desse ano confirmou a decisão em primeira instância pela cassação dos mandatos, inelegibilidade dos acusados e realização de eleições suplementares.

Na ocasião, no entanto, o Tribunal entendeu que seria necessário aguardar o pronunciamento final do TSE sobre recursos em julgamento em Brasília.

ELEITO

O ex-deputado federal Cristiano Vale (PP), que foi eleito como prefeito hoje, tem como vice Mauro da Serra (MDB). Ele já Foi prefeito do município de Viseu entre 2009 a 2016, por dois mandatos consecutivos. Vale esteve como deputado federal pelo estado do Pará no período de 2019 até 2023..

A segunda colocada é Mãe da Carla Parente, que concorru porque a filha Carla Parente, uma das autoras do pedido de cassação do ex-prefeito, foi barrada pela Justiça Eleitoral.

Carla Parente (PSD) e a ex-prefeita do município, Astrid Maria da Cunha e Silva (sem partido) estão inelegíveis até 2024, em razão de uma sentença que as considerou culpadas por abuso de poder econômico e prática de assistencialismo em troca de votos durante a campanha eleitoral de 2016. A sentença já foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/11:26:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...