Cristo Redentor foi o atrativo brasileiro mais buscado no exterior em 2024

“O Rio de Janeiro continua sendo”… o destino mais procurado do Brasil entre os turistas internacionais nos sites de busca da internet. Em 2025, o Rio já é o destino principal reservado. Além disso, a Cidade Maravilhosa também segue à frente no ranking dos 10 atrativos brasileiros mais buscados na internet, tendo o Cristo Redentor como o primeiro da lista, com mais de 175 mil pesquisas em um ano. Os dados estão na nova edição da revista Tendências do Turismo 2025, produzida pela Embratur e pelo Ministério do Turismo (MTur).

A atração carioca, que completará 100 anos em 2031, ganha ainda mais destaque com o lançamento da campanha da Embratur “Rio, Cidade Abençoada”, feito durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na última quarta-feira (12). O objetivo da ação é promover a capital fluminense no mercado europeu, destacando seu potencial para o turismo religioso e esportivo.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o sucesso do atrativo é mais um impulsionador para a Agência promover a campanha de promoção do Rio como uma Cidade Abençoada. “O mundo identifica o Brasil quando vê o Cristo Redentor. O Rio de Janeiro é o grande cartão-postal e a porta de entrada do Brasil. Mas a maior riqueza de nossa cidade não se traduz em imagens, é a nossa capacidade de acolher com alegria todos os povos do mundo, independente do credo, da cor da pele, da região do planeta. É esse o Rio que vamos mostrar para o mundo”, afirma.

Cristo Redentor

Ícone do Brasil, a estátua tem 30 metros (98 pés) de altura e pesa 635 toneladas. A construção durou de 1922 a 1931, embora o conceito de tal estátua tenha surgido pela primeira vez na década de 1850. Ele tem para-raios nos braços, na cabeça e nas mãos – em média, é atingido por raios 12 vezes a cada verão.

10 atrativos brasileiros mais buscados no exterior em 2024

Em ranking feito com dados da plataforma Similarweb, que mede o tráfego na internet, o Cristo é seguido pelas Cataratas do Iguaçu e pelo também carioca Pão de Açúcar. Na lista, aparecem quatro atrações do Rio de Janeiro – Maracanã e o Museu do Amanhã se juntam aos já citados.

Confira a lista:

Cristo Redentor – RJ com 175,7 mil buscas;

Cataratas do Iguaçu – PR, com 50 mil buscas;

Pão de Açúcar – RJ, com 43,9 mil buscas;

Lençóis Maranhenses – MA, com 12,3 mil buscas

Maracanã – RJ, com 12 mil buscas;

Chapada Diamantina – BA, com 11,5 mil buscas;

Parque Lage – RJ, com 6,9 mil buscas;

Museu do Amanhã – RJ, com 6,3 mil buscas

Pelourinho – BA, com 5,9 mil buscas;

Avenida Paulista – SP, com 5 mil buscas

E continua em 2025

Para este ano, a tendência é que o Rio de Janeiro siga na lista dos mais procurados, aponta a Gerência de Inteligência de Dados da Embratur. No apanhado, a Agência aponta que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, até mesmo por terem as maiores populações do país, seguem como líderes absolutos, aparecendo no topo de quase todas as listas de buscas e reservas.

Além disso, os dados espelham o forte crescimento observado na chegada de turistas internacionais ao Brasil em 2024, bem como um aumento para 2025 – o Brasil lidera as reservas de bilhetes para este ano na América do Sul, impulsionado pelos mercados latino e norte-americanos.

Recorde nos primeiros meses do ano

Em janeiro deste ano, a Cidade Maravilhosa e os demais destinos do estado fluminense receberam 502.259 turistas estrangeiros, um aumento de 50,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando 333.903 visitantes internacionais desembarcaram por lá.

Os dados do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal revelam que os turistas vieram principalmente da Argentina, Chile, EUA, Uruguai e França. O segredo para continuar atraindo tantos visitantes, especialmente no caso da capital, está na combinação de paisagens deslumbrantes, praias icônicas, vida noturna agitada e experiências culturais únicas como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as animadas rodas de samba na Lapa.

“O Rio de Janeiro é o cartão-postal e a principal porta de entrada do Brasil. Estamos investindo na promoção do turismo internacional, melhorando a infraestrutura e facilitando o acesso, tornando além da capital, outros destinos fantásticos do estado ainda mais atrativos para os estrangeiros”, destacou Marcelo Freixo.

