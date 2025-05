CRM abre sindicância e médico que matou namorada de 15 anos no MT pode perder o registro

Foto: Reprodução | O crime ocorreu no dia 03 deste mês na cidade de Guarantã do Norte (a 708 km de Cuiabá).

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) abriu nessa terça-feira (13) uma sindicância para apurar a conduta do médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, que matou a adolescente de 15 anos com quem namorava. O crime ocorreu no dia 03 deste mês na cidade de Guarantã do Norte (a 708 km de Cuiabá).

O objetivo da sindicância é apurar se há indícios de que o médico tenha cometido alguma infração ética. Caso isso seja constado, um procedimento administrativo poderá ser aberto e resultar na cassação do registro do médico.

Somente após a conclusão da sindicância é que será decidido se haverá ou não a abertura de um processo ético-profissional contra o médico que pode resultar na cassação do registro do médico. A informação foi divulgada em nota pela assessoria do CRM nesta quarta-feira (14).

O caso

Por volta das 2h da madrugada do sábado (03) a Polícia Militar foi acionada para o hospital da cidade, onde havia um registro de entrada de uma adolescente, vítima de disparo de arma de fogo na cabeça. Bruno, que era o namorado da adolescente, foi quem a levou para a unidade de saúde em busca de atendimento. Ele pedia aos médicos que salvassem a menina dele, que ele não saberia viver sem ela.

Os médicos tentaram reanimar a adolescente por 40 minutos, mas não tiveram sucesso. Quando o óbito foi confirmado, o homem se descontrolou e tentou danificar parte da estrutura da unidade de saúde. Bruno foi preso, no dia 05 de maio, depois de se apresentar na Base Aérea do Cachimbo, no Pará, pelo assassinato da namorada. Ele confessou ser o autor do disparo que matou a adolescente.

Após passar por audiência de custódia no dia 06 de maio a prisão do médico foi mantida. Bruno segue preso no Centro de Detenção do município em Peixoto de Azevedo.

