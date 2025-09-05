CRM-PA abre vaga de nível médio com salário de quase R$ 5 mil

(Foto: Reprodução) – As inscrições devem ser feitas somente no dia 5 de setembro de 2025, de forma online

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) lançou um Processo Seletivo Simplificado para preencher uma vaga imediata e formar cadastro reserva para o cargo de Assistente Técnico.

Requisitos: Nível médio completo e, no mínimo, dois anos de experiência profissional.

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 4.990,64 por mês

Inscrições

As inscrições devem ser feitas somente no dia 5 de setembro de 2025, de forma online (o edital detalhado com link deve ser acessado no site oficial do CRM-PA ou do organizador, quando disponível).

Etapas de seleção:

Análise documental e curricular

Entrevista individual

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade.

