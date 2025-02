Crueldade: Adolescente é preso por atear fogo em morador de rua e transmitir nas redes sociais; vídeo

Foto: Reprodução | Jovem que filmou o ataque nas redes sociais foi apreendido pela polícia, que busca outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Um jovem de 17 anos foi detido por atear fogo em um homem em situação de rua e transmitir o crime ao vivo pelas redes sociais. O ato violento ocorreu na última terça-feira (18) no bairro da Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro. A apreensão do adolescente aconteceu na quinta-feira (20).

Durante a transmissão, cerca de 220 pessoas estavam assistindo ao ato. De acordo com a Polícia Civil, o menor está ligado a um grupo que promove e incita crimes de ódio nas plataformas digitais. A operação contou com o apoio do CiberLab/Diopi, laboratório de operações cibernéticas do Ministério da Justiça, que conseguiu identificar o jovem e informar a polícia.

A vítima do ataque foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento para queimaduras de 3º grau, afetando 60% de seu corpo.

A apreensão do adolescente foi facilitada após sua avó informar à polícia que ele planejava fugir no dia seguinte ao crime. Ele foi encaminhado à 41ª DP (Tanque), onde as autoridades encontraram um celular com conteúdo pornográfico infantil e material que faz apologia ao nazismo.

Durante a abordagem, os policiais também apreenderam máscaras, luvas e óculos usados pelo jovem no momento do ato criminoso.

O adolescente foi indiciado por diversos crimes, incluindo o armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, tentativa de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa e apologia ao nazismo. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

IMAGENS FORTES ABAIXO:

Crueldade: Adolescente é preso por atear fogo em morador de rua e transmitir nas redes sociais Leia mais https://t.co/EDbewhtB79 pic.twitter.com/inA5HawDLk — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2025

