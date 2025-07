Crueldade em Peixoto de Azevedo: mais de 30 coelhos usados em terapias da Apae são mortos durante invasão

(Foto: Reprodução) – Animais eram utilizados em atividades terapêuticas com alunos; Polícia Civil investiga o caso como morte intencional

Criminosos ainda não identificados invadiram a sede da Apae de Peixoto de Azevedo e mataram mais de 30 coelhos que eram usados nas terapias com os alunos da instituição. O caso veio à tona após o diretor da entidade, o vereador Evandro Kommers (MDB), compartilhar imagens nas redes sociais.

Na postagem, feita na manhã do último sábado (28), Evandro postou imagens chocantes dos animais mortos no quintal da instituição.

A gente fica triste, lamentamos profundamente por terem feito isso com os animais, matando mais de 30 coelhos, isso é uma crueldade sem dúvida enorme”, disse em vídeo postado nas redes sociais.

Evandro classificou o episódio como um “momento de tristeza” para a Apae, seus diretores e alunos.

“Infelizmente, temos pessoas que não têm coração no nosso município, fazendo uma maldade, uma crueldade como a que fizeram nessa noite com esses animais aqui na instituição Apae de Peixoto”, acrescentou.

“Isso nos deixa triste, nos deixa cada dia mais com a pulga atrás da orelha: até que ponto vale você ser certo? Até que ponto vale você trabalhar com honestidade?”, questionou em seguida.

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência e afirmou que “os indícios apontam para morte intencional”. O caso é investigado pelas autoridades.

