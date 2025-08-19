Cruzeiro empata com o Mirassol e fica em terceiro no Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Mirasol x Cruzeiro. — Foto: Reprodução

A Raposa saiu na frente logo no começo do jogo, mas sofreu o empate no segundo tempo.

No encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Cruzeiro empataram, na noite dessa segunda-feira (18).

No interior paulista, os cruzeirenses abriram o placar com Kaio Jorge, aos quatro minutos, mas os paulistas pressionaram e chegaram à igualdade aos 19 minutos da etapa complementar com Negueba.

Daí em diante, o Mirassol mandou no jogo, mas não conseguiu a virada. O resultado faz com que o Cruzeiro fique em terceiro lugar com 38 pontos e 20 jogos, contra 39 em 18 jogos do Palmeiras, segundo colocado, e 43 pontos em 19 jogos do líder Flamengo. Já o Mirassol reassume a sexta posição, que havia ficado com o São Paulo depois dos jogos do fim de semana.

São Paulo que, nesta terça-feira (19), faz o segundo e decisivo jogo das oitavas de final contra o Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores.

Em casa o tricolor precisa de uma vitória simples para avançar. O Fortaleza também precisa de uma vitória simples nesta terça para seguir adiante, no caso contra o Vélez Sarsfield na Argentina. Já o Fluminense entra em campo contra o América de Cali para carimbar a vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, na Colômbia, o tricolor venceu, por 2 a 1.

