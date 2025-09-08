Cruzeiro reage e empata com Corinthians na final do Brasileiro Feminino

Cruzeiro e Corinthians empataram no jogo de ida da final do Brasileiro Feminino • Flickr/Cruzeiro

Equipe mineira esteve atrás no placar duas vezes, mas não cedeu à pressão adversária no jogo de ida da decisão.

Cruzeiro e Corinthians empataram por 2 a 2 neste domingo (7), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas saíram na frente duas vezes, mas as Cabulosas reagiram e igualaram o placar.

Marília e Isabela marcaram para as donas da casa, enquanto Gi Fernandez e Gabi Zanotti anotaram os gols da equipe alvinegra.

O duelo de volta será realizado no próximo domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogo

O Corinthians teve boa chance logo aos 3 minutos de jogo, com Duda Sampaio, mas a goleira Camila fez bela defesa. Entretanto, pouco depois, Gi Fenandes chutou rasteiro no canto e marcou o primeiro gol das Brabas.

O time paulista seguiu dominante e teve chance de ampliar aos 12 minutos, com Jaqueline, mas a bola saiu à direita do gol defendido por Camila.

O empate das Cabulosas saiu aos 27 do primeiro tempo, com Marilia, de cabeça.

O Cruzeiro seguiu criando e teve grande chance para virar aos 38 da etapa inicial, com Vanessinha, mas a bola parou em boa defesa da goleira Nicole.

As Cabulosas seguiram pressionando e, nos acréscimos do primeiro tempo, tiveram outra boa oportunidade de marcar com a camisa 7, mas a arqueira corinthiana fez bela defesa.

No fim do primeiro tempo, o Corinthians teve duas grandes chances com Jaqueline e Vic Albuquerque, mas pararam na goleira do Cruzeiro.

No segundo tempo as equipes criaram poucas chances de gols e levaram menos perigo para as goleiras.

A primeira grande chance da etapa complementar foi aos 28 minutos. Tamires cruzou para área, Zanotti completou para o gol e recolocou as Brabas em vantagem.

O empate saiu aos 33 do segundo tempo, com Isabela, de cabeça.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

