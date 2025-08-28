Cruzeiro vence o Atlético-MG pela Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Atlético-MG x Cruzeiro. — Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Agência O Globo

A Raposa fez 2 a 0 no rival com dois gols no segundo tempo; um de Fabrício Bruno e outro de Kaio Jorge.

O Cruzeiro saiu na frente do Atlético Mineiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Na Arena MRV, casa do Atlético, a Raposa fez dois gols no segundo tempo; primeiro com o zagueiro Fabrício Bruno em incrível finalização de fora da área e depois com Kaio Jorge, artilheiro da equipe.

No outro clássico desta quarta, Vasco e Botafogo ficaram no 1 a 1 em São Januário. O Botafogo saiu na frente com um gol de Arthur Cabral e Jair empatou para a equipe da Cruz de Malta.

Já o Corinthians bateu o Athletico Paranaense por 1 a 0 em Curitiba com um gol de Gui Negão.

Nesta quint-feira (28), o Fluminense enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h30 no último dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

