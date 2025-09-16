Cruzeiro vence o Bahia e reassume a segunda posição do Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 2025: Bahia x Cruzeiro. — Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press/Agência O Globo

Em Salvador, a Raposa saiu atrás, mas conseguiu a reação com gols de Sinisterra e Gabriel Barbosa.

O Cruzeiro venceu o Bahia de virada no encerramento da 23ª rodada do Brasileirão. Em Salvador o time da casa saiu na frente com Jean Lucas, mas a Raposa foi buscar o resultado com Sinisterra e Gabriel Barbosa.

Com a vitória, por 2 a 1, o Cruzeiro voltou à segunda posição do Brasileiro, ficando a três pontos do líder Flamengo, embora com um jogo a mais. Já o Bahia é o quinto colocado.

Nesta terça-feira (16), começam as quartas de final das competições continentais. Pela Libertadores, os argentinos Vélez Sarsfield e Racing jogam, 19h. Já pela Copa Sul-Americana o também argentino Lanús recebe o Fluminense, 21h30.

Na quarta-feira (17), o River Plate joga com o Palmeiras pela Libertadores, enquanto Bolívar e Atlético Mineiro e Independiente del Valle e Once Caldas se enfrentam pela Sul-Americana.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

