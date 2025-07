Cruzeiro vence o Fluminense e assume a liderança do Brasileirão

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cabuloso faz 2 a 0 no Maracanã e estraga despedida de Jhon Arias

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder! O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Fabrício Bruno e Kaio Jorge fizeram os gols da vitória celeste, ambos no primeiro tempo. Para o Tricolor, o jogo marcou a despedida de Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra.

Com o resultado, o Cabuloso chega aos 30 pontos e ultrapassa o Flamengo para assumir a liderança do campeonato. Já o Flu segue com os mesmos 20 que iniciou a rodada, em sétimo lugar, mas com dois jogos a menos que a maioria dos adversários.

Fluminense x Cruzeiro: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Cruzeiro aproveitou melhor as oportunidades no primeiro tempo, mesmo com o Fluminense tendo mais posse de bola. A equipe mineira começou o jogo com intensidade e focou em pressionar o adversário para provocar erros, estratégia que funcionou com transições rápidas.

Assim, a Raposa abriu o placar quem abriu o placar aos 29 minutos, quando o Flu parecia ter o controle. No lance anterior, Fábio fez grande defesa em finalização de Matheus Pereira, mandando a bola para escanteio. Na cobrança, o camisa 10 encontrou Fabrício Bruno livre na área, e o zagueiro marcou seu primeiro gol pelo clube. Pouco depois, aos 34′, em mais um contra-ataque, Kaio Jorge fez o segundo. Fagner roubou a bola de Fuentes e acionou Matheus Pereira na esquerda. O meia dá mais uma assistência, e o camisa 19 manda de primeira para o fundo da rede.

A primeira tentativa do Fluminense com direção ao gol só aconteceu aos 39 minutos, em chute de Thiago Silva que parou em defesa tranquila de Cássio.

Segundo tempo

O Tricolor seguiu tendo controle da posse de bola na segunda etapa, mas desta vez com muito volume de chances criadas. Aos 15 minutos, Fuentes aproveitou sobra de bola na entrada da área e bateu de primeira, mas Cássio evitou o gol. No minuto seguinte, foi a vez de Serna cabecear e parar no goleiro celeste.

A pressão do Fluminense seguiu. Aos 29’/2ºT, Arias acionou Thiago Silva na área, e o capitão bateu firme para acertar o travessão após desvio em Villalba. Já aos 39′, Serna cruzou para Lima, que cabeceou e também explodiu a bola na trave superior de Cássio. Para fechar a conta, Freytes bateu de fora da área e acertou mais uma vez o poste esquerdo, no último lance do jogo. Apesar do ímpeto tricolor, o Cruzeiro conseguiu não ser vazado e sai do Maracanã com os três pontos e a liderança do campeonato.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (20), às 19h30 (de Brasília), e enfrenta o Flamengo, no Maracanã, em clássico válido pela 15ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 16h, o Cruzeiro recebe o Juventude no Mineirão, também pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

14ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Fabrício Bruno, aos 29’/1°T (1-0); Kaio Jorge, aos 34’/1ºT (2-0);

🟨 Cartões amarelos: Martinelli (FLU); Cássio e Marquinhos (CRU);

🟥 Cartão vermelho: –

🏟️ Público presente: 45.681 pessoas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê, aos 30’/2ºT); Hércules, Martinelli (Lima, aos 30’/2ºT) e Nonato (Serna, ao 0’/2ºT); Jhon Arias, Soteldo (Keno, aos 20’/2ºT) e Germán Cano (Everaldo, aos 20’/2ºT).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates (William, aos 18’/2ºT); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan Jesus, aos 43’/2ºT), Matheus Pereira (Eduardo, aos 34’/2ºT) e Wanderson (Marquinhos, aos 34’/2ºT); Kaio Jorge (Gabigol, aos 43’/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

