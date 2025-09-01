Cruzeiro vence o São Paulo por 1 a 0 no Mineirão

Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O tricolor teve bons momentos no primeiro tempo, mas acabou sendo batido com um gol de Matheus Pereira.

O São Paulo fez um primeiro tempo de igual para igual com o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão neste sábado (30).

O tricolor saiu bem da pressão do adversário e trocou bons passes até a intermediária , só que teve dificuldades para finalizar bem. Já a Raposa teve mais velocidade e chutou de fora da área.

Na etapa complementar, o Cruzeiro voltou melhor e em uma cobrança de falta de Matheus Pereira, que desviou na barreira, destravou o placar. O São Paulo tentou reagir, mas teve poucas chances de gol e acabou perdendo a partida e a invencibilidade de oito jogos no campeonato.

Para o técnico Hernán Crespo a atuação do tricolor foi boa e por isso o time merecia mais:

“O primeiro sentimento é orgulho. O time jogou, em linhas gerais, bem. O resultado a gente não merecia, mas jogar assim contra o Cruzeiro, em um campo difícil, respeitando a identidade, com muita vontade, personalidade e coragem… E depois tomar um gol com desvio. Faz parte do jogo o azar e a sorte”

Saiba outros destaques dos clubes paulistas:

Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena. O Alvinegro terá o retorno de Memphis Depay na vaga de Kayke no setor de frente. Na lateral-direita, Matheuzinho não deverá ter condições de jogo. Félix Torres, Cacá e Charles têm chances de atuar. Já na esquerda Matheus Bidu, suspenso, dará lugar a Angileri.

No lado palmeirense, Giay pode voltar na vaga de Khellven e Aníbal Moreno ganhará o lugar de Emiliano Martínez.

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão e outros jogos deste domingo (31)

Santos

Já o Santos encara o Fluminense às 16h, na Vila Belmiro, em jogo que marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. O atacante Neymar deverá atuar novamente, depois de se recuperar de um edema na coxa.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

