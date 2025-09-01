Cruzeiro vence o São Paulo por 1 a 0 no Mineirão
Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro — Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O tricolor teve bons momentos no primeiro tempo, mas acabou sendo batido com um gol de Matheus Pereira.
O São Paulo fez um primeiro tempo de igual para igual com o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão neste sábado (30).
O tricolor saiu bem da pressão do adversário e trocou bons passes até a intermediária , só que teve dificuldades para finalizar bem. Já a Raposa teve mais velocidade e chutou de fora da área.
Na etapa complementar, o Cruzeiro voltou melhor e em uma cobrança de falta de Matheus Pereira, que desviou na barreira, destravou o placar. O São Paulo tentou reagir, mas teve poucas chances de gol e acabou perdendo a partida e a invencibilidade de oito jogos no campeonato.
Para o técnico Hernán Crespo a atuação do tricolor foi boa e por isso o time merecia mais:
“O primeiro sentimento é orgulho. O time jogou, em linhas gerais, bem. O resultado a gente não merecia, mas jogar assim contra o Cruzeiro, em um campo difícil, respeitando a identidade, com muita vontade, personalidade e coragem… E depois tomar um gol com desvio. Faz parte do jogo o azar e a sorte”
Saiba outros destaques dos clubes paulistas:
Corinthians x Palmeiras
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, na Neo Química Arena. O Alvinegro terá o retorno de Memphis Depay na vaga de Kayke no setor de frente. Na lateral-direita, Matheuzinho não deverá ter condições de jogo. Félix Torres, Cacá e Charles têm chances de atuar. Já na esquerda Matheus Bidu, suspenso, dará lugar a Angileri.
No lado palmeirense, Giay pode voltar na vaga de Khellven e Aníbal Moreno ganhará o lugar de Emiliano Martínez.
Onde assistir a Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão e outros jogos deste domingo (31)
Santos
Já o Santos encara o Fluminense às 16h, na Vila Belmiro, em jogo que marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. O atacante Neymar deverá atuar novamente, depois de se recuperar de um edema na coxa.
Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com