Cruzeiro vence Vila Nova por 3 a 0 e avança às oitavas da Copa do Brasil

Carlos Eduardo comemora gol do Cruzeiro sobre o Vila Nova em jogo da Copa do Brasil (Foto: ALAN DEYVID/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Cruzeiro avança às oitavas da Copa do Brasil com vitória convincente de 3 a 0 sobre o Vila Nova, destacando Eduardo e Jonathan Jesus.

O Cruzeiro garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Vila Nova por 3 a 0 na noite de quinta-feira, 22 de maio de 2025, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com o resultado, a Raposa confirmou a vaga após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

Eduardo foi o destaque da partida, marcando dois gols e mostrando sua evolução sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O terceiro gol foi anotado por Jonathan Jesus, que também teve uma atuação significativa. A vitória representa a continuidade da boa fase do Cruzeiro, que agora soma oito jogos sem perder, com seis vitórias e dois empates.

No início do jogo, o Vila Nova tentou pressionar, mas a equipe mineira, com a vantagem do primeiro jogo, adotou uma postura cautelosa. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Cruzeiro criou as melhores oportunidades. Na segunda etapa, Eduardo abriu o placar após um passe de Gabigol, e logo em seguida, ele ampliou a vantagem com um cabeceio após cruzamento de Bolasie. Jonathan Jesus fechou o placar com um gol de cabeça após escanteio.

A classificação na Copa do Brasil ofusca a eliminação precoce na Sul-Americana e indica que o Cruzeiro está em um momento mais tranquilo na temporada. O time agora se prepara para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Vila Nova se concentra na Série B, onde enfrentará o Cuiabá.

