Cruzeiros abrem vagas de emprego no Brasil com salários em dólar

Temporada dos cruzeiros deve ter boas oportunidades | Divulgação

Oportunidades exigem inglês e disponibilidade para longas jornadas a bordo.

Viajar pelo mundo, conhecer culturas diferentes e ainda receber em moeda estrangeira é o tipo de oportunidade que atrai muitos jovens e profissionais em busca de novas experiências. No entanto, o sonho de trabalhar em um navio de cruzeiro também exige dedicação, preparo e rotina intensa longe de casa.

Com a temporada brasileira 2025/2026 se aproximando, empresas de recrutamento estão oferecendo centenas de vagas para quem deseja embarcar como tripulante. Os salários variam entre US$ 700 e US$ 4 mil por mês, dependendo da função e da companhia contratante.

Os contratos, em geral, têm duração de seis a nove meses. Durante esse período, não há folgas semanais: as jornadas chegam a 11 horas diárias, podendo alcançar até 14 horas em épocas de maior movimento. O descanso é distribuído em intervalos ao longo do dia, o que torna a rotina exigente, embora enriquecida pela convivência multicultural.

Atualmente, a ISMBR Group anunciou a abertura de 300 vagas para companhias internacionais. Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos (em alguns casos, 21), domínio básico de inglês, experiência ou formação na área pretendida e disponibilidade para longas viagens.

Já a Infinity Brazil, que atua em parceria com mais de 15 empresas, incluindo gigantes como Costa Crociere e Royal Caribbean, reforça que as oportunidades variam ao longo do ano e abrangem funções diversas, de cozinheiros a engenheiros.

Onde se candidatar

Infinity Brazil – Vagas em companhias nacionais e internacionais: infinitybrazil.com.br

ISMBR Group – Seleciona para empresas como Disney Cruise Line e Celebrity Cruises: entrevista.ismbr.net.br/cadastro

Costa Cruzeiros – Candidaturas em: career.costacrociere.it/jobs-on-board/

MSC Cruzeiros – Inscrições em: careers.msccruises.com/gb/en#/

