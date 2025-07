CSA elimina Ferroviário, e Copa do Nordeste tem semifinal definida

Enzo comemora primeiro gol do CSA sobre o Ferroviário • Foto: Renato Alexandre

Time alagoano foi melhor no confronto das quartas no Rei Pelé

O CSA venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), e garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste. A partida única das quartas foi realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com o triunfo em casa, o CSA está classificado para disputar uma vaga na grande final com o Confiança-SE, que eliminou o Vitória em pleno Barradão, na véspera, causando troca de técnico no time baiano.

Os gols da vitória do Azulão foram marcados por Enzo (de pênalti) e Tiago Marques, ambos no primeiro tempo. No fim da etapa inicial, Wesley Junio descontou de cabeça para o Ferroviário.

Na etapa final, o CSA ainda desperdiçou uma segunda cobrança de pênalti, com Igor Bahia parando na defesa de João Soares.

Outra semifinal será definida nesta quarta

A Copa do Nordeste conhecerá sua outra semifinal ainda nesta quarta-feira, com a jornada das 21h30 (de Brasília). O chaveamento acabou deixando quatro times que disputam a Série A do mesmo lado.

Assim, teremos Bahia x Fortaleza e Sport x Ceará para definir mais uma semifinal do já tradicional torneio regional.

