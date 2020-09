Cuiabá empresta atacante ao Fortaleza e rescinde contrato com zagueiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme Só Notícias já informou, após empatar em 1 a 1, nesta terça-feira, com o Operário-PR, o Cuiabá ganha uma semana de “folga” e só volta a campo na próxima terça (29) em compromisso contra o Náutico, na Arena Pantanal. O Dourado segue líder do Campeonato Brasileiro da Série B.

You May Also Like