Cuiabá não consegue superar o Grêmio e é eliminado da Copa do Brasil

Precisando de uma vitória mínima para levar a decisão para os pênaltis, o Cuiabá entrou em campo, há pouco, pelas quartas de final da Copa do Brasil diante do Grêmio. O Dourado não conseguiu manter a mesma postura que teve em casa, na última semana, foi derrotado por 2 x 0, e está eliminado da competição nacional, na estreia do técnico Allan Aal.

Agora, o Cuiabá chegou ao 5º jogo sem vitória (três derrotas e dois empates) e tentará reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da eliminação, a campanha do Dourado é histórica para o futebol mato-grossense, sendo o time que chegou mais longe na competição. Já o Grêmio, chega pela 15º vez na semifinal da Copa do Brasil, e vai em busca do 6º título. Na partida de ida, o time mato-grossense também foi derrotado, por 2 a 1.

Na primeira etapa, o Dourado foi dominado e o Grêmio conseguiu construir a vantagem. Os dois gols do Tricolor foram anotados por Diego Souza. Já no segundo tempo, o Cuiabá jogou melhor e chegou a tentar se impor, mas pecou no último toque e não conseguiu recuperar o placar. O adversário soube administrar bem e garantiu a vaga à próxima fase.

O jogo – Logo aos 5 minutos, o Grêmio criou a primeira oportunidade. Matheus Henrique recebeu, e tentou bater, mas a bola quicou e ele mandou para longe, por cima do gol de João Carlos.

Aos 9, o Grêmio abriu o placar. Pepê dominou pela esquerda na entrada da área e cruzou na cabeça de Diego Souza, que saltou alto e só jogou para o fundo das redes, marcando o tento. Grêmio 1 x 0 Cuiabá.

Já na marca dos 12, o time Gaúcho quase ampliou. Novamente Pepê cruzou, a bola desviou e Diego Souza recebeu livre, batendo com força, mas para fora, desperdiçando oportunidade clara de gol.

Aos 20, o Tricolor conseguiu ampliar o marcador, mas a arbitragem viu irregularidade. Diego Souza pegou o rebote de cabeça, mas o juiz marcou impedimento no início da jogada, com Matheus Henrique. Quando o relógio marcava 24, outro gol anulado do Grêmio. Jean Pyerre cobrou falta na cabeça de David Braz, que cabeceou para o gol, vencendo o goleiro João Carlos, porém em posição de impedimento.

Aos 39, o Cuiabá fez boa jogada coletiva. O time saiu trocando passes do campo de defesa, até a bola chegar em Romário, pela esquerda, para boa intercepção do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.

Aos 41, o Tricolor marcou o segundo. Em contra-ataque rápido, Pepê recebeu livre nas costas da defesa do Dourado, avançou e deixou Diego Souza na cara do gol. O atacante dominou, puxou para a direita e finalizou com força, sem chances para João Carlos. Grêmio 2 x 0 Cuiabá.

E o Grêmio não diminuiu o ritmo de jogo, mesmo com boa vantagem. Aos 45, Pepê recebeu bom passe de Jean Pyerre, arrancou em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado. João Carlos espalmou nos pés de Everton, que finalizou pela lateral da meta, cedendo tiro de meta ao Cuiabá.

Na segunda etapa, o Dourado começou melhor. Aos 2 minutos Elvis cobrou falta para o Cuiabá. A bola atravessou a área, mas ninguém conseguiu cabecear e a zaga tirou. No contra-ataque, o Grêmio saiu com velocidade. Everton recebeu pela direita, avançou e jogou na área. Pepê subiu, conseguiu cabecear, mas mandou para fora.

Aos 12, João Carlos salvou o Cuiabá. Em saída de jogo errada, Jean Pyerre ficou com a bola, arrumou para a direita e bateu com curva, da entrada da área. O goleiro saltou bonito e conseguiu fazer excelente defesa.

Aos 14, Maxwell fez boa jogada individual. O atacante recebeu pela direita, deu caneta em Darlan e chutou forte. A bola desviou em Pedro Geromel e foi para escanteio. Na cobrança, Elvis jogou na cabeça de Ednei, que mandou por cima da meta Tricolor.

Na marca dos 21, o Cuiabá perdeu grande chance. Em jogada individual, Hayner deixou Diogo Barbosa no chão e cruzou na área. A bola chegou em Elvis, que dominou e chutou em cima do zagueiro Pedro Geromel, perdendo oportunidade clara de diminuir o placar.

Já aos 29, Everton recebeu na entrada da área e bateu com perigo, para boa defesa do goleiro do Dourado, que desviou para linha de fundo. Na cobrança de escanteio, o Tricolor tentou fazer jogada ensaiada, mas a bola ficou com João Carlos.

Aos 33, o Grêmio ficou perto de ampliar. Ferreirinha fez boa jogada pela direita, bateu cruzada e João Carlos deu leve desviada. A bola ainda sobrou para Pepê, que chegou atrasado, não conseguiu finalizar bem e mandou para a linha de fundo.

Depois disso, o Grêmio só administrou o resultado e está nas semifinais da competição. O adversário sairá do jogo entre São Paulo x Flamengo, hoje, às 19h30, no estádio Morumbi. O time paulista tem vantagem, já que venceu o primeiro confronto, por 2 a 1.

O próximo compromisso do Cuiabá é pela 22ª rodada da Série B, diante do CSA, no próximo sábado, às 17h, na Arena Pantanal. Já o Grêmio, visita o Corinthians no domingo, às 18h30, em partida válida pela Série A.

18/11/2020 17:32

