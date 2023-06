Cuiabá perde em casa para o Botafogo e segue próximo do Z4; próximo adversário será o Vasco

O Cuiabá perdeu, esta noite, para o Botafogo e segue ameaçado pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado na Arena Pantanal, na capital do Estado, e válido pela 11ª rodada da competição.

A partida terminou 1 a 0 para os visitantes. O único gol foi marcado pelo artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares. Com o resultado, o Dourado permaneceu com 12 pontos, e caiu para 16º lugar, com 1 ponto a mais do que o primeiro time no Z4. Já o Botafogo segue líder da competição e abriu cinco pontos para o Palmeiras.

O Alviverde de São Paulo, atualmente na vice-liderança, será justamente o próximo adversário do Botafogo. O jogo será no domingo, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Cuiabá, por outro lado, encara o Vasco, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira.

O jogo – O Botafogo começou a partida pressionando o Cuiabá. Tanto que os alvinegros chegaram com bom chute de Marlon Freitas aos dez minutos. O susto fez os donos da casa responderem em finalização de Rikelme que passou perto do gol carioca.

O lance animou o Dourado, que quase abriu o placar aos 14 minutos. Isidro Pitta foi lançado na área e finalizou para boa defesa de Lucas Perri. Depois disso, os donos da casa seguiram melhores em campo na Arena Pantanal. Jonathan Cafu e Fernando Sobral desperdiçaram boas chances de marcar.

O panorama da partida continuou nos minutos finais. O Cuiabá chegava comperigo ao ataque, mas desperdiçava as chances. Já o Botafogo parou de produzir e conseguiu segurar a igualdade até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo até esboçou pressionar a equipe mandante. No entanto, os donos da casa logo assustaram em dois chutes de Denílson. Os alvinegros conseguiram abrir o placar aos 14 minutos. Luís Henrique foi derrubado por Walter na área e o árbitro marcou pênalti. Tiquinho Soares cobrou com categoria, deslocando o goleiro.

O Cuiabá passou a atacar com mais intensidade após o revés. Os donos da casa quase empataram em chute de Fernando Sobral que parou em Lucas Perri.

Nos minutos finais, o Dourado seguiu pressionando em busca do empate. A equipe finalizava muito, mas errava o alvo. O Botafogo passou a se defender e conseguiu segurar a vitória na Arena Pantanal.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/07:56:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...