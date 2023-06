Cuiabá perde para o Vasco em jogo sem torcida no Rio de Janeiro e segue ameaçado no Brasileirão

O Cuiabá perdeu para o Vasco, que vinha de um jejum de dez jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada, esta noite, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O gol solitário do jogo foi marcado por Jair, de pênalti, durante o segundo tempo.

Com a derrota, o Cuiabá manteve-se com 12 pontos, ocupando a 16ª posição na tabela, logo acima da zona de rebaixamento. O Vasco, por sua vez, encerra uma sequência de seis derrotas consecutivas, porém continua na zona de rebaixamento, agora com nove pontos, ocupando a 18ª colocação. Esta foi apenas a segunda vitória da equipe no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são sete derrotas e três empates.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrentará o Santos na Arena Pantanal, no domingo, às 17h30 (horário de Mato Grosso). No mesmo dia, o Vasco terá como adversário o líder Botafogo, no Nilton Santos, às 16 horas (horário de Brasília).

O jogo – O início da partida foi bastante movimentado. O Cuiabá teve a primeira oportunidade com Rikelme, mas o lateral chutou em direção ao goleiro Léo Jardim. Logo em seguida, o Vasco respondeu com Figueiredo, que finalizou para fora.

Após o bom começo, o ritmo do jogo diminuiu. O Cuiabá demonstrava melhor organização, porém encontrava dificuldades no setor ofensivo. Por sua vez, o Vasco tinha dificuldade em avançar e cometia muitos erros de passe no ataque.

Na reta final do primeiro tempo, os visitantes continuaram com maior posse de bola e assustaram com um chute de Denílson que passou por cima do travessão. O Vasco ainda tentou se aproximar da área adversária, mas o placar permaneceu sem gols.

No segundo tempo, o Cuiabá iniciou com uma pressão, mas viu o Vasco quase marcar aos cinco minutos. Alex Teixeira aproveitou um passe na área, mas mandou para fora.

Esse lance animou os jogadores do Vasco, mas a equipe voltou a enfrentar dificuldades na criação de jogadas. Gradualmente, o Cuiabá equilibrou o jogo e começou a chegar com perigo ao ataque.

No entanto, aos 31 minutos, o Vasco abriu o placar no Estádio Luso-Brasileiro. Figueiredo sofreu uma falta na área, e o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Jari cobrou com precisão, sem chances para o goleiro Walter.

A partir desse momento, o Cuiabá partiu para o ataque em busca do empate, enquanto o Vasco recuou para segurar o resultado. Os cruzmaltinos foram mais eficientes e conseguiram sair de campo com a vitória.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria)

