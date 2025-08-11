Cuidado humanizado marca atendimento oncológico no Hospital Regional, em Marabá

(Foto: Reprodução) – No Hospital Regional do Sudeste do Pará, equipe alia excelência técnica e apoio emocional para fortalecer pacientes em cada etapa da luta contra o câncer

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, o cuidado oncológico vai além dos protocolos médicos. A unidade alia excelência técnica a um olhar humanizado, garantindo atendimento integral que contempla não apenas o tratamento clínico, mas também o apoio psicológico constante a pacientes e familiares.

Aos 33 anos, Deyse Lopes, de Marabá na região de Carajás, sentiu na sua jornada o impacto desse cuidado diferenciado. Diagnosticada com câncer de mama, enfrentou meses de quimioterapia e cirurgia, amparada por uma equipe que uniu técnica e afeto.

“Aqui, recebi mais que tratamento médico, encontrei amor e acolhimento”, afirma.

Para Deyse, mais do que os avanços clínicos, o que realmente marcou sua trajetória foi o acolhimento afetuoso recebido. “Ao longo desses meses, passei por outros lugares, mas no Regional fui acolhida como em uma verdadeira família. Aqui, encontrei segurança, respeito e cuidado em cada gesto e isso me deu forças para enfrentar o câncer”, relata.

A enfermeira Ticiane Dantas Oliveira, que esteve ao lado de Deyse nos momentos mais delicados, destaca que o atendimento humanizado é parte essencial da recuperação. “Foram dias de luta, mas também de conversas, risadas e gestos de carinho. Criamos um vínculo que foi além do cuidado técnico”, diz.

Suporte emocional

No Regional de Marabá, sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o atendimento oncológico conta com uma equipe de psicólogos que oferece suporte emocional contínuo a pacientes e familiares, promovendo força, esperança e confiança.

Para Mirelly Rosa, responsável pelo Serviço de Oncologia, essa abordagem faz toda a diferença no resultado do tratamento. “Aqui, cada profissional entende que cuidar vai além da técnica. É estar presente, ouvir, acolher e criar um ambiente onde o paciente se sinta seguro e amparado em cada etapa da sua jornada”, afirma.

Além da atuação dos psicólogos, todo o time do Serviço de Oncologia — médicos, enfermeiros, técnicos e demais integrantes da equipe multiprofissional — incorpora a humanização no dia a dia. Cada atendimento é conduzido com excelência técnica e, ao mesmo tempo, com acolhimento, respeito e atenção integral, assegurando que o paciente se sinta cuidado em todos os aspectos da sua jornada contra o câncer.

Para a psicóloga Keliane Cardoso, responsável pelo setor psicossocial do hospital, esse cuidado integral é um compromisso que transforma vidas. “Quando o paciente percebe que não está sozinho, que há uma rede de apoio pronta para caminhar ao lado dele, a esperança se fortalece e o tratamento ganha um novo sentido”, afirma.

Ela acrescenta que o impacto desse acolhimento vai além do período de internação. “Muitos pacientes saem daqui levando não apenas a melhora clínica, mas também a confiança renovada, a autoestima resgatada e a certeza de que foram vistos e ouvidos como seres humanos, e não apenas como casos clínicos”, conclui.

Referência oncológica

O Serviço de Oncologia da unidade do Governo do Pará oferece atendimento especializado em oncologia clínica, mastologia, cirurgia oncológica e ginecologia oncológica. A estrutura conta com 10 poltronas para sessões de quimioterapia, 20 leitos clínicos para internação e centro cirúrgico preparado para procedimentos oncológicos, garantindo atendimento seguro e de qualidade em todas as etapas do tratamento

Perfil – Com atendimento 100% pelo SUS, O Hospital Regional em Marabá conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de UTI (Adulto, Pediátrica e Neonatal), e é referência regional em média e alta complexidade, oferecendo serviços especializados em Hemodiálise, Hemodinâmica e Oncologia.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/17:17:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...