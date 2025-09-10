Cuidadoras de creche são indiciadas por tortura após bebê sofrer fratura na clavícula

Duas funcionárias de uma escola municipal em Paraí, na Serra Gaúcha (RS), foram formalmente acusadas pelo crime de tortura contra uma criança de apenas 1 ano e 8 meses. O caso ocorreu em abril deste ano e veio à tona após a divulgação de imagens chocantes pela Polícia Civil.

Nos vídeos, a criança aparece deitada sobre um colchão enquanto é pressionada repetidamente contra ele por uma das cuidadoras. Em outros momentos, o menino é jogado de forma agressiva sobre o mesmo colchão. As cenas ainda mostram a criança sendo coberta com travesseiros e cobertores, inclusive com a cabeça sendo abafada por esses itens.

Posteriormente, o menino reclamou de dores e, após avaliação médica, foi constatada uma fratura na clavícula. A investigação policial aponta que a lesão foi causada pelas agressões sofridas na instituição de ensino.

As duas mulheres, que ocupavam os cargos de auxiliar educacional e atendente, já foram afastadas de suas funções. Caso sejam condenadas, elas podem pegar de dois a oito anos de prisão pelo crime de tortura.

A repercussão do caso levantou um alerta sobre os cuidados e a segurança em instituições de ensino infantil, gerando revolta e pedidos de justiça por parte da comunidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/15:50:26

