Cultura, esporte e ancestralidade no Festival Cultural e Jogos Indígenas do Xingu em Altamira

(Foto: Reprodução) – Realizado entre os dias 16 e 20 de julho, o evento conta com patrocínio da Equatorial Energia e celebra o protagonismo indígena e a valorização cultural no Sudoeste do Pará.

“Eu nunca vi essas competições ao vivo, apenas em reportagens na TV e fotos na internet. É impressionante! São imagens incríveis, em modalidades que exigem muita força. Saber que haverá uma competição desse porte aqui em Altamira, e que vamos poder assistir de perto, é sem dúvida uma oportunidade única”, declarou Enio Luiz, durante visita às instalações da arena de jogos, na orla de Altamira.

Eletrotécnico, Enio conta que está ansioso para acompanhar modalidades como arco e flecha, arremesso de lança e canoagem, que acontecerão na orla. E ele não é o único — Altamira está em festa com a novidade. A cidade será palco da 1ª edição do Festival Cultural e Jogos Indígenas do Xingu, que reunirá 14 delegações de diferentes etnias da região em cinco dias de competições e celebrações culturais.

“Os Jogos Indígenas são de grande importância para a manutenção da cultura, identidadeadr e tradições dos povos originários do Xingu e até de etnias fora do Xingu. Esse evento é um espaço de celebração, transmissão de conhecimentos ancestrais e fortalecimento dos laços entre as diferentes etnias. Além disso, os jogos contribuem para a educação, conscientização e valorização da diversidade cultural indígena e fortalecimento de nosso turismo, importante fonte de renda. Quero parabenizar a dedicação integral da primeira-dama, que não somente idealizou esses jogos, bem como, uma boa estudante de arquitetura, desenhou os monumentos em homenagem aos jogos. ”, Loredan Mello, prefeito de Altamira.

Considerada a maior patrocinadora de eventos culturais no Pará por cinco anos consecutivos, a Equatorial se uniu aos organizadores do festival e estará presente no evento, valorizando a cultura e reafirmando seu compromisso com os povos originários.

“É um orgulho fazer parte da história da região do Xingu. O evento marca um momento muito especial para as etnias, e como empresa presente em todo o estado, responsável por levar a energia que move a economia, a cultura e a história do Pará, a Equatorial não poderia ficar de fora desse marco histórico.”, destaca Leonardo da Mata, gerente de Relacionamento com o Cliente.

Participações

Durante os cinco dias de programação, indígenas das etnias Arara da Volta Grande, Arara Laranjal, Arara Cachoeira Seca, Xipaya, Curuaia, Assurini, Xikrin, Kayapó (Terra Indígena Kararaô), Parakanã, Araweté, Juruna, Gavião de Kyikatejê, Krimei Xikrin e Kayapó (Terra Indígena Kayapó) participarão de diversas modalidades: futebol, corrida de bastão, natação, canoagem, arco e flecha, tiro ao alvo, cabo de força, corrida livre (100m) e arremesso de lança.

Cada delegação contará com 65 pessoas, sendo 25 homens e 25 mulheres, além de 15 crianças e idosos, reforçando o caráter comunitário e intergeracional do evento.

“O 1º Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu é um marco para Altamira e para toda a região. Estamos falando de um evento que vai além do esporte: ele fortalece a identidade dos povos originários, valoriza tradições milenares e convida o mundo a enxergar a potência cultural e turística do Xingu. É uma celebração da vida, da diversidade e da resistência dos nossos povos, e um orgulho imenso para nós, enquanto gestão pública, poder apoiar e fazer parte desse momento histórico. ”, Priscilla Couto, Secretária de Turismo de Altamira.

Do Xingu para o mundo

A 1ª edição do Festival Cultural e Jogos Indígenas do Xingu é grandiosa em todos os sentidos. Com 910 atletas, o evento carrega uma representatividade única para a região. Em um só lugar, diferentes etnias se encontram para competir e compartilhar suas tradições em modalidades raramente vistas pelo público. Mais que um evento esportivo, o festival representa uma afirmação cultural dos povos defensores da floresta, em um ano decisivo para as discussões climáticas no Brasil.

“Esse evento já é um sucesso. Patrocinar uma competição dessa magnitude é, sem dúvida, motivo de orgulho para todos nós da Equatorial. Eu mesmo me mudei há pouco tempo para a região e poder vivenciar isso é inexplicável. A Prefeitura de Altamira está de parabéns por organizar o festival e trazer os jogos indígenas para a cidade — algo que, certamente, terá reflexos internacionais, mostrando ao mundo o que temos de mais rico: a nossa história”, conclui Leonardo da Mata.

