Curso gratuito oferece 2 mil vagas para jovens do Pará em busca do primeiro emprego

Foto: Reprodução | Capacitação profissional é 100% online e já formou mais de 5 mil jovens no estado

O Coletivo Coca-Cola Jovem está com inscrições abertas no Pará para capacitação gratuita e online voltada para jovens em busca do primeiro emprego. São 2 mil vagas disponíveis para quem deseja se qualificar e dar os primeiros passos no mercado de trabalho.

Desde que chegou ao estado, a iniciativa já formou 5.726 jovens somente no Pará. A formação já impactou mais de 240 mil jovens em todo o país, ajudando 60 mil deles a conquistarem uma vaga no mercado.

“O Coletivo é uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e quer se preparar melhor para os desafios da vida profissional. Nosso objetivo é justamente capacitar esses jovens, desenvolvendo habilidades fundamentais e abrindo portas para novas possibilidades no mercado. Essa capacitação não transforma apenas a vida dos jovens participantes, mas gera também um impacto positivo direto nas comunidades onde estamos inseridos, contribuindo para o desenvolvimento local e para geração de emprego e renda”, destaca Alana Barros, Coordenadora de ESG da Solar Coca-Cola, empresa apoiadora do projeto.

O curso é 100% online e pode ser realizado via WhatsApp, plataforma online e aplicativo, disponível no sistema Android e IOS, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente. Ao longo da capacitação, os jovens têm acesso a conteúdos sobre planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Para participar é necessário ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.

Sobre a Solar Coca-Cola — A Solar está entre uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola e conta atualmente com 13 fábricas no Brasil. Com cerca de 60 centros de distribuição e 58 distribuidores autorizados, a empresa atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. A Solar conta com mais de 19 mil colaboradores (as) e é responsável pela produção e distribuição para cerca de 380 mil pontos de venda, impactando positivamente mais de 80 milhões de brasileiros.

