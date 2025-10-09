Curso prepara comunidades do Pará em técnicas de primeiros socorros e combate a incêndios florestais

Foto: Reprodução | Iniciativa da Norte Energia capacitou mais de 40 moradores para atuar como brigadistas em Anapu e Senador José Porfírio

Como agir diante de um incêndio florestal? O que fazer para socorrer alguém em uma emergência de saúde? Essas foram algumas das perguntas que moradores das comunidades Vila Ressaca, em Senador José Porfírio, e Rio das Pedras, em Anapu, ambas no sudoeste do Pará, aprenderam a responder depois de participar do Curso de Formação de Brigada Comunitária de Combate a Incêndios Florestais e Primeiros Socorros.

A capacitação foi promovida nos dias 24 e 26 de setembro pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

O treinamento reuniu mais de 40 participantes nas duas comunidades rurais, localizadas na área de influência da hidrelétrica, e foi ministrado pela Brigada de Emergência da empresa em dois módulos.

Em “Primeiros Socorros”, os moradores aprenderam técnicas de suporte básico de vida como reanimação cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas, controle de hemorragias e procedimentos em casos de queimaduras, desmaios e convulsões Já o módulo “Combate a Incêndios” abordou prevenção de incêndios, comportamento do fogo em áreas de vegetação, organização comunitária para combate e práticas de segurança.

É durante o verão amazônico que as comunidades rurais veem o risco de incêndios em pastagens, plantações e em áreas de floresta aumentar consideravelmente devido à falta de chuvas e às queimadas ilegais.

Somente agosto deste ano foram registrados 1.314 focos de queimadas no Pará, sendo 709 ocorrências em áreas de floresta, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do estado.

Ter pessoas preparadas para realizar o primeiro combate é fundamental para conter pequenos focos, evitando que o fogo se alastre e cause maiores prejuízos ao meio ambiente e às propriedades e ameaça às vidas dos moradores.

“O curso fortalece a capacidade das comunidades de atuarem na prevenção e resposta a situações de risco. Além de transmitir conhecimento e incentivar o protagonismo, ele cria um senso de proteção coletiva e cuidado com o território”, destaca Renan Gil, gerente de Socioeconomia da Norte Energia.

A atividade foi bem recebida pelos novos brigadistas, especialmente diante da dificuldade de acesso às comunidades, que ficam distantes da zona urbana dos munícipios.

“Com esse conhecimento, eu posso ajudar a salvar vidas, tanto a minha quanto a dos meus vizinhos. Nossa comunidade é de difícil acesso, então ter esse preparo faz muita diferença. Foi a primeira vez que aprendi técnicas que podem ajudar em uma emergência.

É um privilégio ter essa oportunidade, porque agora me sinto mais preparada para proteger minha família e minha comunidade”, ressalta Jaqueline Taiana, moradora da comunidade Rio das Pedras.

Além do treinamento, a Norte Energia forneceu equipamentos como abafadores e bombas costais para uso imediato pelas brigadas comunitárias.

Essas ações fortalecem a segurança local e contribuem para evitar o agravamento de incêndios na região.

“Foi um aprendizado muito bom, porque a gente não tinha esse conhecimento na comunidade. Hoje sei como usar um extintor e até apagar um incêndio.

Essa experiência, com o apoio da Norte Energia, eu vou levar para a vida e sei que pode ajudar a proteger outras pessoas também”, conta Jorge Silva, novo brigadista da comunidade Rio das Pedras.

Fonte: Norte Energia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/14:58:25

