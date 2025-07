Da cabeça do morcego a tubarão pela janela: relembre histórias e curiosidades da vida de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne se apresenta no intervalo do jogo da NFL, em Los Angeles, em 2022 — Foto: AP Photo/Ashley Landis, arquivo

Um dos criadores do heavy metal com sua banda, o Black Sabbath, cantor lendário morreu aos 76 anos.

Ozzy Osbourne, cantor britânico e um pioneiros do heavy metal, morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22). Conhecido como “Príncipe das Trevas”, John Michael “Ozzy” Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e se destacou como o icônico vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath.

Lenda da música com uma carreira de décadas, o cantor também ficou conhecido por episódios folclóricos motivados por sua personalidade extrovertida e por sua relação com as mais variadas drogas ao longo dos anos.

Da famosa mordida em um morcego a um ataque à própria mulher, relembra algumas histórias marcantes da vida de Ozzy:

Mordida em pomba durante reunião

Em 1981, já em carreira solo, Ozzy estava em uma reunião com executivos da CBS, de acordo com o biógrafo Mick Wall. A ideia era soltar pombas como símbolo de paz, mas, sob efeito de álcool, o cantor agarrou uma delas e mordeu a cabeça, cuspindo sangue sobre a mesa.

Se isso não fosse bastante, uma segunda ave teve o mesmo destino. O episódio chocou a gravadora e, segundo o próprio Ozzy, os executivos prometeram que ele jamais trabalharia para eles novamente.

A cabeça do morcego

O momento mais famoso (e bizarro) da carreira de Ozzy aconteceu em 1982. Durante um show, um fã jogou um morcego vivo no palco. Ozzy achou que fosse de borracha, pegou o bicho… e mordeu a cabeça dele.

O morcego era de verdade. Ozzy precisou tomar vacinas contra raiva. Até hoje, ele diz que achava que era um brinquedo. A imagem do roqueiro com um morcego virou símbolo — e lenda — do rock.

O tubarão desmembrado em hotel

Durante uma turnê nos anos 1970, Ozzy levou um tubarão morto para um quarto de hotel com Tony Iommi, do Black Sabbath. O guitarrista contou em entrevista ao “New York Post” que o cantor jogou o bicho pela janela, o dissecou e espalhou sangue por todo o quarto.

Envenenamento de Bill Ward

Em 1972, Ozzy decidiu aplicar um spray desconhecido no pênis do baterista Bill Ward, enquanto viviam juntos em uma mansão em Los Angeles. Ele contou à revista “Rolling Stone” que, quando o amigo desmaiou pouco depois, percebeu que o rótulo avisava se tratar de um produtos extremamente tóxico.

Em sua autobiografia anos depois, no entanto, ele escreveu que o autor do envenenamento foi Iommi.

O xixi no Alamo

Nos anos 1980, em visita a San Antonio, Texas, Ozzy foi preso por urinar em um dos monumentos do Alamo, símbolo sagrado da história texana. O detalhe mais bizarro: ele estava vestido com um vestido de Sharon, porque ela tinha escondido todas as suas roupas para evitar confusões.

O ato levou a um banimento de dez anos da cidade. Ele só foi “perdoado” em 1992, após pedir desculpas publicamente e fazer uma doação de US$ 10 mil à preservação do Alamo.

Cheirar formigas em disputa com o Mötley Crüe

Durante uma turnê com o Mötley Crüe nos anos 1980, Ozzy entrou em um desafio insano com os amigos da banda. Para provar que era o mais louco, ele se abaixou na calçada e cheirou uma fileira de formigas. Depois, lambeu urina a urina do baixista Nikki Sixx.

A cena virou lenda do rock. O próprio Tommy Lee confirmou: “Ele venceu. Aquilo era além do humano”.

Ataque à mulher

Em 1989, Ozzy teve um apagão por abuso de substâncias e quase matou sua esposa, Sharon Osbourne. Ele a estrangulou no sofá enquanto dizia calmamente que “chegara a hora”. Ela apertou um botão de emergência e chamou a polícia.

Ozzy foi preso e passou meses internado após o episódio. Sharon decidiu não se separar e nem deu queixa à polícia, para a surpresa do marido.

