Daniela Lima Barbalho é empossada no TCE do Pará

Os filhos Helder Filho, Thor e Eva Barbalho fizeram a entrega da toga de Conselheira à mãe. | (Foto: Reprodução Instagram )

A nova conselheira disse, em seu discurso, que irá trabalhar para garantir a justiça e equidade social.

A advogada Daniela Lima Barbalho é a mais nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), cargo para o qual foi empossada em sessão solene realizada ontem, 23, no Plenário Conselheiro Emílio Nogueira, edifício-sede do Tribunal.

A conselheira fez um breve histórico de carreira como advogada, militante das causas sociais e indutora de projetos de destaque no governo do Estado.

Estiveram presentes à cerimônia de posse a conselheira presidente do TCE, Rosa Egídia Crispino C. Lopes, e os conselheiros Fernando Ribeiro (vice-presidente), Luis Cunha (corregedor), Odilon Teixeira (ouvidor), Lourdes Lima; e os conselheiros substitutos Julival Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza.

Para ler a matéria completa, acesse o portal do Diário do Pará.

Diversas autoridades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo prestigiaram a sessão

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/16:43:33 com informações do Diário do Pará

