Datena passa mal ao vivo durante cobertura de homicídio

Apresentador desabafou durante o programa ao vivo | Reprodução/SBT

Comunicador precisou entrar em contato com médico.

Crimes bárbaros e terríveis são capazes de deixar até a pessoa mais sangue-frio de todas se sentindo mal, mesmo aqueles acostumados em ver crimes.

O apresentador José Luiz Datena, durante o Tá Na Hora desta quinta-feira (6), desabafou ao noticiar o enterro da adolescente Vitória, brutalmente assassinada após passar uma semana desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo.

“Meu coraçãozinho já tem seis stents e um infarto. Ontem, eu pensei que fosse ter outro. Sinceramente, até liguei para o doutor Carlinhos hoje porque eu não estava me sentindo bem. Acredito que muito por causa disso, porque isso é de deixar a gente sem chão”, confessou o jornalista.

“Ela já está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, o que está aí [no enterro] é apenas o corpo. Que ela finalmente descanse em paz depois de uma vida curta e um final de vida tão terrível”, disse.

O corpo de Vitória foi encontrado com sinais de violência na última quarta-feira (5), em uma área de mata, após sete dias de desaparecida.

Veja o vídeo:

"EU SOMATIZEI"

Datena passa mal no Tá Na Hora durante cobertura do assassinato de Vitória.#TáNaHoraSBT pic.twitter.com/aNazHZcJNv — Luiz Ricardo (@excentricko) March 6, 2025

Fonte: SBT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/10:49:49

