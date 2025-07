De helicóptero e barco, Zé Gotinha leva vacinas e percorre comunidades ribeirinhas no Pará

‘Missão Gota’ leva vacinas e visita do Zé Gotinha a comunidades isoladas no Pará — Foto: TV Liberal/Reprodução

Personagem foi recebido com alegria pelas crianças, que o abraçaram e posaram para fotos durante a ‘Missão Gota’ em comunidades isoladas de Chaves, no Marajó.

O personagem Zé Gotinha percorreu comunidades ribeirinhas no interior do Pará acompanhado de uma equipe para levar vacinas a crianças e adultos.

Uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa, junto com a Secretaria de Saúde do Pará, levou 18 tipos diferentes de vacina a Comunidades de difícil acesso no Arquipélago do Marajó.

Em muitas regiões, o único jeito de chegar é de helicóptero e, depois do pouso, o trajeto continua por rio, em canoas, com equilíbrio e cuidado para garantir a entrega da carga mais importante: as vacinas.

As ações seguem na cidade de Chaves até sábado (26). Nas comunidades já visitadas, o personagem foi recebido com alegria pelas crianças, que o abraçaram e posaram para fotos (veja no vídeo acima).

Batizada de “Missão Gota”, a ação tem como foco resgatar a cobertura vacinal em áreas isoladas e foi voltada para todas as faixas etárias.

A iniciativa atendeu 21 localidades no município de Chaves. Durante nove dias, 16 profissionais de saúde visitaram comunidade por comunidade, aplicando 18 tipos diferentes de vacinas.

Segundo o balanço parcial de atendimento, mais de seis mil doses de difentes vacinas foram aplicadas.

Ação em Altamira

Em junho, a operação ‘Gota’ também levou imunização para as 13 comunidades de Altamira, que é o maior município em terrirório no Brasil e o terceiro no mundo, tendo muitos locais de difícil acesso.

“Trata-se de uma estratégia essencial para ampliar a cobertura vacinal na Amazônia, onde o acesso aos serviços de saúde é um desafio logístico constante. A operação surgiu da necessidade de alcançar populações que vivem em áreas de difícil acesso, como aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e localidades dentro da floresta amazônica”, segundo os responsáveis pela ação, que Além de Chaves e Altamira, visita também Oriximiná, no oeste paraense.

