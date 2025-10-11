De quase cidadão europeu a comandante de guerra da maior facção do RJ: quem foi Matuê, traficante morto em ação policial

Foto:Redes sociais | O traficante Ygor Freitas de Andrade, o Matuê, era suspeito de participar de ataques a dois policiais de tropas de elite do Rio de Janeiro, em duas operações na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste da capital.

O criminoso foi morto pela Polícia Civil nesta quinta-feira (8), durante ação na comunidade da Chacrinha, na mesma região.

Matuê era investigado por envolvimento da ação que terminou com a morte do policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) José Antônio Lourenço, em maio.

A Polícia Civil também apura se foi Matuê que baleou um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em agosto. A operação teve seis homens apontados como traficantes mortos. O policial foi ferido no braço e está fora de perigo.

Invasões do CV

Matuê também coordenava as invasões do CV às comunidades da região, segundo a polícia.

Além de Matuê, outros dois homens apontados com seguranças dele foram mortos na operação na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, também na Zona Sudoeste.

Foi durante mais uma etapa da Operação Contenção, uma iniciativa permanente de combate ao avanço do Comando Vermelho (CV) por territórios do Rio de Janeiro.

Em represália, grupos atearam fogo a barricadas na Estrada da Chácara, um dos acessos à Chacrinha.



Cerco e tiroteio

A Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) descobriram que Matuê estava na Chacrinha e organizaram um cerco para prendê-lo.

As equipes que foram cumprir esses mandados foram recebidas a tiros.

“No momento da abordagem, ele e os seguranças reagiram e foram neutralizados. Essa é mais uma resposta pela morte do nosso policial da Core, o José Lourenço, tendo em vista que ele é o principal suspeito de ter participado do confronto que o vitimou”, disse o chefe da Polícia Civil, secretário Felipe Curi.

“Essa foi mais uma Operação Contenção. Estávamos monitorando esse marginal há muito tempo. Hoje [quinta-feira], foi feita uma operação cirúrgica para capturá-lo”, afirmou Curi.

