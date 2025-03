“De que lado tu estás?”: jornalista alfineta artistas paraenses que fazem publicidade para grandes mineradoras

Gaby Amarantos frequentemente aparece em publicidades da Vale | Foto: Reprodução

O jornalista Ney Messias deu a entender que as críticas foram direcionadas à figuras conhecidas do cenário cultural paraense, como Fafá de Belém, que é a "garota propaganda" da Hydro

O jornalista e influenciador Ney Messias criticou de maneira indireta artistas paraenses que fazem publicidade para a mineradoras, sobretudo a Vale. Em uma postagem, Messias questionou a coerência de quem defende a Amazônia enquanto se alinha a grandes empresas do setor mineral.

A declaração ocorre no contexto de um estudo da Universidade Federal do Pará (UFPA), que identificou contaminação por metais pesados em 100% das crianças do povo Xikrin do Cateté, no sudeste do Pará. A pesquisa, conduzida pelo Grupo de Tratamento de Minérios, Energia e Meio Ambiente, analisou 121 crianças de um a dez anos e detectou níveis elevados de substâncias tóxicas. Um dos casos mais graves foi o de um bebê de um ano com seis elementos químicos em concentrações prejudiciais, incluindo manganês, encontrado 6.600% acima do limite tolerado.

As 21 aldeias Xikrin do Cateté são impactadas pela atividade mineradora na região, operada pela Vale. A empresa nega responsabilidade pelos danos ambientais apontados.

Messias deu a entender que as críticas foram direcionadas à figuras conhecidas do cenário cultural paraense, como Fafá de Belém, que é a “garota propaganda” da Hydro e, em especial, Gaby Amarantos, que participou recentemente de uma campanha publicitária da Vale. “E você, que se diz defensora da Amazônia e da preservação das florestas… De que lado está?”, provocou o influenciador.

