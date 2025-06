De resgate de animais a combate ao desmatamento: conheça o trabalho da 1ª CIPAMB

CIPAMB em operações — Foto: CIPAMB/ Divulgação

A 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAMB) é responsável por operações de combate aos crimes ambientais no Oeste do Pará.

A 1ª CIPAMB (1ªCompanhia Independente de Policiamento Ambiental) tem várias frentes de ações, principalmente na questão ambiental, atuando em operações de combate à pesca predatória e ao desmatamento, assim como no resgate de animais.

Segundo o comandante da 1ª CIPAMB, Capitão Wanderson Lima de Queiroz, o desmatamento é muito intenso aqui na região de Santarém e no Oeste do Pará, principalmente na área do Chapadão. “A CIPAMB está sempre atuando nessa área, no Chapadão. Geralmente as denúncias são feitas pelos moradores da comunidade, eles entram em contato com o Niop (Núcleo Integrado de Operações) e depois o Niop entra em contato conosco e então atendemos ao chamado”, informou.

Uma das operações que contam com a participação de equipes da CIPAMB é “Curupira”, que atua no combate aos crimes ambientais, com foco na redução do desmatamento no Estado do Pará. A cada quinzena os policiais viajam pelos municípios do oeste do Pará realizando fiscalizações, apreensões e até prisões, quando há flagrante de crime ambiental.

Uma das atividades exercidas da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental é o resgate de animais que aparecem na zona urbana devido ao desmatamento. Para o Capitão Queiroz, os animais aparecem da zona urbana por causa do avanço humano no habitat deles.

A CIPAMB recebe frequentemente ocorrências de animais como: cobras peçonhentas, aves, corujas, répteis em locais inapropriados devido ao crescimento desenfreado das cidades.

“Também tivemos a situação dos filhotes de peixe-boi que ficaram presos, mas conseguimos resgatar estão sendo tratados, levamos para a Zoounama, onde tem veterinário. Fizemos parceria com uma ONG de Belém, que veio buscar o filhote aqui. Ele foi bem tratado e futuramente vai estar retornando para o seu habitat natural”, destacou Capitão Queiroz.

Na Companhia Independente de Policiamento Ambiental, 47 policiais fazem parte do quadro efetivo atuando em operações nos municípios do oeste do Pará, como: Uruará, Santarém, Mojuí dos Campos, Rurópolis, entre outros.

Equipes da CIPAMB também dão suporte às ações de fiscalização na Base Fluvial Integrada (BIF) Candiru, no estreito de Óbidos, onde mais 4 toneladas de drogas já foram apreendidas em 6 meses de instalação unidade.

Capitão Queiroz ainda informou que a Base Candiru foi instalada e estudada de forma estratégica pelas forças de Segurança Pública (SEGUP), porque se verificou que Óbidos estava na rota de passagem para grande quantidade de drogas que vem em alguns barcos de Manaus e também passam por Juruti.

“Não só drogas, mas temos os caminhos das mercadorias sem notas fiscais e outros tipos de crime. Essa fiscalização sempre tem resultados positivos com relação a foragidos de outras cidades, que vêm para o Pará. Temos resultados positivos com a atuação da Isis, a cadela que está diretamente ligada farejando e encontrando drogas e contribuindo para a segurança sociedade paraense”, declarou.

