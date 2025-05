De tanque de esgoto a kits de maquiagem: cargas ilegais no valor de R$ 250 mil são apreendidas no Pará

Em uma das abordagens, os fiscais apreenderam um tanque metálico para estação de tratamento de esgoto, além de chapas metálicas — Foto: Sefa/Ascom

Quase R$ 250 mil em mercadorias irregulares foram apreendidos nesta terça-feira (20), em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará, em duas abordagens da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Entre os itens, estavam desde um tanque metálico industrial até milhares de kits de maquiagem e perfumes escondidos entre chinelos em um caminhão baú.

Em uma das abordagens, os fiscais apreenderam um tanque metálico para estação de tratamento de esgoto, além de chapas metálicas, todos transportados com nota fiscal manual — prática já considerada fora dos padrões atuais. A nota estava preenchida à caneta, sem valor declarado e com informações genéricas. Após conferência, os servidores constataram que a empresa remetente nem sequer estava habilitada no cadastro fiscal do estado de origem.

Diante das inconsistências, o material foi retido. O tanque e as chapas foram avaliados em R$ 50 mil, com aplicação de multa e impostos que somam R$ 17.100,00.

Kits de maquiagem, perfumes e até panelas escondidas

Mas foi a segunda apreensão do dia que mais chamou a atenção. Em um caminhão baú que saiu de Juazeiro do Norte (CE), com destino a cidades do Pará, Amazonas e Macapá (AP), os fiscais descobriram uma grande quantidade de mercadorias sem qualquer documentação fiscal, escondidas em meio a uma carga regular de chinelos.

Entre os produtos apreendidos estavam:

1.198 kits de maquiagem,

2.266 perfumes,

24 maletas de maquiagem,

150 conjuntos de baby doll,

240 caixas de som,

100 kits de panela.

A carga, segundo levantamento da Sefa com base em valores de mercado, foi avaliada em R$ 192.320,00. O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) emitido nesse caso totalizou R$ 65.783,44 em tributos e multas.

A fiscalização faz parte das ações rotineiras da Sefa para coibir o transporte de mercadorias sem nota fiscal, prática que caracteriza sonegação de impostos e prejudica a arrecadação estadual.

