De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B

Remo vence CRB por 4 x 2 no Mangueirão (Foto:Thiago Gomes/O Liberal)

A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025

O Clube do Remo fez a festa da torcida azulina no Mangueirão, em Belém, ao derrotar o CRB-AL por 4 a 2, na noite deste domingo (28/9), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida, disputada diante de mais de 14 mil pessoas, foi movimentada do início ao fim, com gols, virada ainda no primeiro tempo e consolidação da vitória com uma atuação segura na etapa final.

O duelo começou equilibrado, com os dois times buscando o ataque. Logo nos primeiros minutos, Jaderson e Jorge levaram perigo pelo lado do Remo, enquanto o CRB respondeu em finalizações de Dadá Belmonte e Léo Campos. A equipe alagoana chegou a ter quatro escanteios consecutivos, mostrando presença ofensiva, mas sem transformar as investidas em gol.

Aos 23 minutos, os visitantes abriram o placar em um belo chute de Matheus Ribeiro, que acertou o canto de Marcelo Rangel. A vantagem, porém, durou pouco: quatro minutos depois, Diego Hernández cobrou falta com força e precisão, empatando o jogo. O ritmo seguiu intenso, com cartões amarelos distribuídos para conter a disputa acirrada no meio-campo. A virada azulina veio aos 35, quando Nico arriscou, Albino defendeu e, no rebote, a bola desviou em Fábio Alemão e morreu no fundo das redes. O primeiro tempo terminou com o Remo em vantagem por 2 a 1.

Na segunda etapa, o time comandado por Guto Ferreira voltou mantendo a pressão. Logo aos 10 minutos, uma rápida triangulação entre Caio Vinícius, João Pedro e Hernández terminou em cruzamento para Nicolás Ferreira completar e ampliar o placar para 3 a 1. O gol consolidou o domínio azulino e obrigou o CRB a se lançar ao ataque.

Apesar de alterações promovidas por Eduardo Barroca, incluindo as entradas de Gegê e Pottker, o time alagoano encontrou dificuldades para superar a defesa paraense. Mikael teve uma das melhores chances, mas parou em grande defesa de Rangel. Do outro lado, o Remo teve oportunidades claras em contra-ataques, desperdiçadas por Hernández e Janderson, até que a vitória foi encaminhada. Aos 29 minutos, Caio Vinícius recebeu na entrada da área e bateu colocado, acertando o canto de Matheus Albino para transformar a vitória em goleada: 4 a 1.

Já nos acréscimos, o CRB ainda descontou com Breno Herculano, em jogada de ataque que aproveitou a última investida do time visitante. O gol deu números finais ao confronto: 4 a 2 para o Leão.

A partida teve público total de 14.136 pessoas, sendo 10.801 pagantes e 3.335 gratuidades. A renda arrecadada foi de R$ 310.190,00.

Ficha técnica

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Jorge; Caio Vinícius, Luan Martins (Nathan Camargo), Jáderson (Giovanni Pavani), Diego Hernández (Janderson), Eduardo Melo, João Pedro e Nicolás Ferreira (Pedro Castro). Técnico: Guto Ferreira.

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Segovia), Henri, Léo Campos; Higor Meritão (Gegê), Crystopher, Danielzinho (Luiz Fernando); Dadá Belmonte (William Pottker), Mikael (Breno Herculano) e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistente: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Assistente: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

Estádio: Mangueirão

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...