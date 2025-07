De volta ao Brasileirão, Palmeiras tropeça contra Mirassol e é vaiado

Chico da Costa comemora o gol do empate do Mirassol com o Palmeiras • Reprodução/X @mirassolfc

Empate em casa deixa o Alviverde mais longe da liderança.

De volta ao Brasileirão após 45 dias, o Palmeiras ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira (16), no Allianz Parque, em partida válida pela 14ª rodada do campeonato.

Com o revés, o Alviverde aumenta a seca para mais de oito meses sem vencer no Allianz pelo Brasileirão. Na atual edição, são quatro jogos no estádio, com duas derrotas e dois empates.

O resultado é ruim para o time de Abel Ferreira, que buscava se reaproximar do pelotão que luta pela liderança do Brasileirão. Já o Mirassol mantém boa distância da zona de rebaixamento.

Parte da torcida que lotou o estádio na Zona Oeste paulistana vaiou o time após o apito final. O Palmeiras chegou a abrir o placar no segundo tempo, com gol de Facundo Torres, mas o estreante Chico da Costa deixou tudo igual, 18 minutos depois.

Primeiro jogo sem Estêvão; Vitor Roque mal

O duelo paulista no Allianz Parque marcou ainda a primeira partida do Palmeiras sem a joia Estêvão no elenco. O meia-atacante rumou para o Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, após o torneio nos EUA.

Contra o Mirassol, Abel testou Facundo Torres na posição que costumava ser de Estêvão, pela ponta direita. O uruguaio teve boa atuação, inclusive marcando o gol palmeirense, após passe de letra de Raphael Veiga.

O técnico português promoveu ainda a estreia do atacante Ramón Sosa, contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O paraguaio entrou aos 30 minutos da etapa final, mas pouco mostrou.

Quem voltou a jogar mal, porém, foi o centroavante Vitor Roque. O “Tigrinho” desperdiçou duas chances claras, tomando decisões ruins e finalizando mal em ambas. Em uma delas, atrapalhou Felipe Anderson.

Situação da tabela e próximos jogos

Com o empate, o Palmeiras chega a 23 pontos, na quinta posição, mas pode ser ultrapassado por Botafogo, Fluminense e Atlético-MG.

Na próxima rodada, o time volta a jogar no Allianz Parque, agora contra o próprio Galo, no domingo (20), às 17h30 (de Brasília).

Já o Mirassol vai receber o Santos no Maião, sábado (19), às 18h30. O time está na 10ª posição, a sete pontos da zona de rebaixamento.

