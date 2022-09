Debate na Globo: veja horário, regras e ordem do embate entre presidenciáveis

(crédito: G1/Foto:Reprodução) – O último debate entre os candidatos à Presidência da República, antes do primeiro turno das eleições, ocorre nesta quinta-feira (29/9), na TV Globo, e já tem as regras definidas.

Com mediação do jornalista William Bonner, o embate começará às 22h30, após a novela Pantanal, e colocará os presidenciáveis em confronto direto, por quatro blocos seguidos.

O evento será transmitido pela televisão, no canal aberto da Globo, pelo Globoplay e ao vivo pelo g1. De acordo com a programação da TV Globo, o debate poderá durar até às 1h40 da sexta-feira (30/9).

Confira abaixo as informações sobre o debate:

Quais candidatos participarão do debate da Globo?

Sete presidenciáveis foram convidados para o debate, escolhidos por meio do critério de representatividade dos partidos no Congresso Nacional — de no mínimo cinco parlamentares. Além disso, a Globo informou que os convidados precisavam apresentar nenhum impedimento na Justiça — eleitoral ou comum.

Assim, Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Felipe D’Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) são os candidatos que participarão do embate.

Como foi definida a ordem de posicionamento dos presidenciáveis?

De acordo com a emissora, a posição dos candidatos no estúdio foi definida por meio de ordem alfabética. Assim, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas eleitorais, estarão posicionados longe um do outro, mas ficarão próximos dos dois adversários que se alternam no terceiro lugar: Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Em geral, as bancadas serão posicionadas dessa forma: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL) e Padre Kelmon (PTB) serão os primeiros e estarão lado a lado; na sequência, Felipe D’Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) completam os púlpitos.

Quantos blocos o debate terá?

O debate será dividido em quatro blocos. O segundo e o quarto terão perguntas, obrigatoriamente, de temas definidos por sorteio, feito pelo mediador William Bonner. No início de cada um dos blocos, Bonner se dirigirá a uma urna e escolherá o tema.

Os outros blocos — o primeiro e o terceiro — terão perguntas de temas livres. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Quem fará as perguntas do debate?

Diferente de outros debates, o último embate entre os presidenciáveis terá apenas o confronto direto entre eles. Ou seja, apenas os candidatos farão as perguntas — sem a participação de perguntas feitas por profissionais da imprensa.

Quanto tempo as perguntas e as respostas devem durar?

A ordem de quem fará as perguntas será sorteada previamente. O candidato escolhe para quem direciona sua pergunta — o escolhido não poderá ter respondido a uma pergunta anteriormente no mesmo bloco.

Os candidatos deverão fazer a pergunta em até 30 segundos e terão um minuto para a réplica. Já o candidato que responder terá três minutos para dividir como quiser entre a resposta e a tréplica.

A dinâmica é a mesma nos blocos com temas definidos. A diferença é que o tema das perguntas será sorteado antes dos candidatos iniciarem os embates. (Com informações de ‘Talita de Souza’).

