Deborah Secco arranca suspiros ao exibir marquinha de bronzeado em look carnavalesco; Veja fotos

Atriz apostou em tons vermelhos para o ensaio fotográfico, publicado nesta quarta-feira (31.01).

Deborah Secco deixou seus seguidores sem fôlego na tarde desta quarta-feira (31.01), ao exibir um clique poderoso de Carnaval.

Em sua conta no Instagram, a atriz surgiu em um fundo vermelho, dentro de um arco da mesma cor formando um coração, em um ensaio fotográfico.

No registro, ela posou poderosa com um look carnavalesco revelador, feito de argolas, com um super decote nos seios. A calcinha era feita de correntes vermelhas, no estilo fio dental, deixando sua marquinha de bronzeado em evidência nos registros.

Para arrematar o look, Secco apostou em joias vermelhas: brincos e pulseiras grandes e vibrantes, além de um salto super alto, da mesma cor. A deusa da paixão!

” Carnaval da Dedé começou, e mais uma vez ao lado de @rennovaoficial , que tem cuidado do meu corpo pelo segundo carnaval consecutivo. Tô mais do que pronta para nossos dias de carnaval, e vc? Samba no pé e Rennova na pele ❤️”, escreveu na legenda.

