Deborah Secco mostra tudo com fio-dental ousado em cachoeira

A atriz deixou os seguidores babando ao postar fotos usando apenas um biquíni fio-dental ousado enquanto renovava as energias em uma cachoeira.

O começo de um novo ano pode significar um tempo de renovação para algumas pessoas, muitas delas, inclusive, decidem passar essa época mais perto da natureza, a fim de despertar as boas energias para o novo ciclo.

É o caso da atriz Deborah Secco, que encantou os seguidores na última terça-feira (2), ao compartilhar com seus fãs um momento revigorante em uma cachoeira, por meio de publicações em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, a atriz de 43 anos esbanja boa forma ao vestir um biquíni fio-dental ousado, no estilo barbiecore, que realça suas curvas definidas.

Demonstrando alegria, Deborah caprichou nas poses e mostrou tudo com seu charme característico. Na legenda, ela comemorou a chegada do novo ano:

“O final…

E o recomeço…

Veja a postagem:

Que seja mágico 2024″, escreveu a atriz.Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para a musa. “Terminou 2023 sendo gostosa e começou 2024 sendo gostosa. Como é ser sempre gostosa?”, questionou um usuário. ‘Que abundante, amiga! Feliz Ano Novo”, disse outra.

