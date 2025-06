Deborah Secco põe ‘bumbum para jogo’ ao posar com biquíni minúsculo

Deborah Secco posa de biquíni vermelho no outono do Rio de Janeiro e mostra que o clima não é obstáculo para o bom gosto nem para o lazer. | Instagram

Atriz curte dia ao ar livre com look ousado em pleno outono carioca e recebe uma enxurrada de elogios nas redes sociais.

Nem o clima ameno de 11°C pela manhã, com máxima chegando a 28,4°C no Rio de Janeiro, conseguiu parar a atriz Deborah Secco, que aproveitou a folga de sábado (14), para colocar um biquíni e curtir o dia na cidade maravilhosa.

A atriz, de 44 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto de biquíni vermelho em seu Instagram, provando que a autoestima e o shape seguem firmes, faça sol ou frio.

Na imagem, Deborah aparece em um momento de lazer, com um look ousado e super minúsculo que destacou sua boa forma e arrancou suspiros dos fãs. “Linda e maravilhosa, você tem um belo corpo”, escreveu uma seguidora. Outro internauta foi direto: “Que show de mulher”.

Mesmo desafiando o outono carioca, a atriz esbanjou leveza e estilo. A publicação viralizou entre fãs e páginas de moda, que elogiaram tanto a atitude quanto o visual escolhido para o dia ao ar livre. Não é a primeira vez que Deborah mostra que frio, para ela, é quase um estado de espírito que dá para ignorar com charme.

No stories, a artista ainda apareceu em frente ao espelho e brincou: “Acabada”, mesmo com o abdômen trincado digno de capa de revista fitness.

Confira o vídeo:

Fonte: DOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/13:36:23

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

